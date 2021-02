Brück

Für den geplanten Wiederaufbau des Brücker Stadttores freut sich der Bürgerverein über drei Großspenden im Gesamtwert von 4.500 Euro. Damit wachsen die gesamten Spendeneinnahmen auf knapp 19.000 Euro. Zufrieden über das Ergebnis zeigt sich der Brücker Bürgermeister.

Knapp 19.000 Spenden eingegangen Mit 18.520 Euro sind 33,67 Prozent des Projektziels erreicht. 4.500 Euro sind davon Sonderaktien. 55.000 Euro ist das Spendenziel. Ausgegeben wurden bisher 134 100-Euro-Aktien, 8 mal 50-Euro-Aktien sowie 11 20-Euro-Aktien. Im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen der Hauptstraße in Brück Anfang 2017 wagten die damaligen Stadtverordneten den Versuch, das Brücker Stadttor wieder zum Leben zu erwecken. Das Projekt scheiterte. Durch einen Zufall stieß der Brücker Bürgerverein auf die Möglichkeit, eine Spenden-Stadttoraktie ins Leben zu rufen. Seit dem Brücker Weihnachtsmarkt 2019 werden die Brücker Stadttoraktien vergeben.

„Zwischendurch hatte ich Bauchschmerzen, weil durch die Pandemie Veranstaltungen wie das Ernte- und Weihnachtsfest ausgefallen sind, bei denen wir die Stadttoraktie bewerben wollten. Es ist trotz dieser Widrigkeiten viel Geld zusammengekommen“, sagt Matthias Schimanowski zufrieden. Als Dankeschön haben die großzügigen Geld-Spender eine Sonder-Aktie erhalten. „Wir haben jetzt ein paar Großsponsoren angeschrieben und hoffen auf positive Rückmeldungen, dass sie sich noch beteiligen“, sagt der Stadtchef motiviert, denn das angepeilte Gesamtziel von 55.000 Euro sind fest im Visier.

Anzeige

Einer der Geldgeber ist der Ur-Brücker Dietmar Weber. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man durch so ein Stadttor fährt und als ich davon erfahren habe, da wollte ich mich daran beteiligen“, erklärt er seine Motivation. Mit 1000 Euro unterstützt der Brücker das Projekt des Bürgervereins. „Ich wollte schon immer was für Brück machen und jetzt ist die beste Gelegenheit. Das ist was Öffentliches, da haben alle was davon.“

Zur Galerie Mit den drei Großspenden kommt der Brücker Bürgerverein seinem Ziel, das Stadttor wieder zum Leben zu erwecken, einen großen Schritt näher. Die drei großzügigen Spender erhielten nun eine Sonder-Aktie.

Ebenfalls 1000 Euro kommen von Helmut Roling, Immobilien-Kaufmann und Mit-Eigentümer der Wohnblöcke in Brück-Ausbau, der 2020 auch ein denkmalgeschütztes Haus direkt am Brücker Bahnhof saniert hat. „Mit den beiden Investments sind wir ein Teil der Stadt Brück geworden. Wir haben bisher jegliche Form der Unterstützung vom Brücker Amt sowie der Politik erhalten und unterstützen gerne etwas, was den Charme der Stadt Brück noch weiter positiv entwickelt. Und wir möchten gerne auch etwas zurückgeben“, erklärt Roling.

2500 Euro kommen von der Brücker Jagdgenossenschaft. „Ein ehemaliger Jagdgenosse hat schon vor Jahren den Wunsch gehegt, für das Stadttor zu spenden, weil es schon früher mal so eine Aktion gab. In Würdigung an sein Interesse habe ich in der Mitgliederversammlung das Projekt des Bürgervereins vorgestellt und die Bereitschaft war sofort da“, berichtet die Vorsitzende Nicole Pötner.

Geld verjährt nach drei Jahren

Die Brücker Jagdgenossenschaft ist keine „Jägervereinigung“, sondern verwaltet die bejagbaren Flächen der Gemarkung Brück. Das durch die Verpachtung eingenommene Geld wird an die Eigentümer weitergereicht, erklärt die Brückerin weiter. „Wenn sie das Geld nicht abholen, verjährt es nach drei Jahren. Wir als Jagdgenossenschaft dürfen dieses Geld nur für gemeinnützige Zwecke verwenden“, sagt die Vorsitzende. „Das Geld ist in dem Projekt gut angelegt. Das Stadttor gehört einfach zu Brück dazu – es ist auch ein Wahrzeichen der Stadt.“

Mit dem neuen Zwischenstand von 18.520 Euro blickt der ehrenamtliche Stadtchef nun optimistisch auf das neue Jahr. „Ich hoffe, dass wir Ende des Jahres 40.000 Euro zusammenbekommen, das Projekt realisieren und 2022 errichten können.“ Denn eins ist klar: Ein Zurück gibt es nicht wirklich. Wenn das Spendenziel nicht erreicht werden sollte, müssten die Spenden zurückgegeben werden, erklärt Schimanowski.

Keinen Plan B

„Aber daran wollen wir nicht denken. Es gibt keinen Plan B. Es muss klappen.“ Die Bemühungen, das Brücker Stadttor wieder zum Leben zu erwecken, stehen schon lange im Raum, weiß der Stadtchef zu berichten. „Die Idee stammt aus der breiten Bevölkerung. Es wurde immer wieder versucht, sowohl schon zu DDR-Zeiten als auch in den 90er Jahren. Ich bin überzeugt, dass wir das jetzt hinbekommen.“

Dieses Jahr möchte der Brücker Bürgerverein konkret in die Planung gehen und den Bauantrag soweit vorbereiten, damit dieser zum Ende des Jahres gestellt werden kann. „Wir setzen uns auch mit dem Steinproduzenten auseinander, der auch die Beschriftung der Steine vornehmen wird. Vielleicht können noch die Kosten reduzieren werden“, erklärt Matthias Schimanowski. Besonders gefragt sei die Stadttor-Aktie im Wert von 100 Euro. Bei diesem Betrag hat der Spender die Möglichkeit, dass sein Name oder seine Initialen auf den Stein eingraviert wird. Insgesamt 250 stehen dafür zur Verfügung, 134 dieser Steine sind bereits weg.

Lesen Sie auch:

Brück: Wiederaufbau des alten Stadttores stockt

Erste Aktien für Wiederaufbau des alten Stadttores verkauft

Spender-Aktien sollen Stadttor auferstehen lassen

Von Johanna Uminski