Vor genau 100 Jahren wurde das Berliner Stadttor in Brück saniert – das verrät ein Blick in die Akte von 1895 des Potsdamer Staatsarchivs. Aus den alten Unterlagen ist zu entnehmen, dass sich der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung von Brück bereits in den Jahren 1920 wiederholt mit der Frage beschäftigen, ob das Berliner Tor abgerissen werden muss oder wieder aufgebaut werden kann.

Spendenziel liegt bei 55.000 Euro Seit dem Brücker Weihnachtsmarkt 2019 werden die Brücker Stadttoraktien vergeben. Ausgegeben werden 100-Euro, 50- Euro sowie 20-Euro-Aktien. 55.000 Euro ist das Spendenziel. Zur Befestigung der Stadt Brück gehörten zwei Tore. Im Osten das Heidetor – später Berliner Tor genannt – und im Westen das Gällische oder Belziger Tor. Es wird angenommen, dass das Heidetor ein hölzernes, die Straße überquerendes Torhaus war, das mit Rohr oder Schindel gedeckt war.

„Am Mauerwerk, an der Standfestigkeit der Pfeiler und am Standort der Toranlage wurden erhebliche Schäden festgestellt“, sagt Brücker Chronistin Karin Hanusch. Trotzdem sprachen sich die Stadtverordneten dafür aus, das Berliner Tor nicht abzureißen, sondern wieder aufzubauen, verrät die Brückerin. „Dafür holten sie sich den Rat eines Bausachverständigen ein.“

In der Stadtverordnetenversammlung vom 11. April 1921 wurde über die Wiederherstellung des Berliner Tores beraten. „In der Akte befindet sich auch ein Schreiben des Magistrats vom August 1921, das den handschriftlichen Vermerk „Sehr dringend“ trägt“, berichtet Karin Hanusch.

Weiter ist im Protokoll vermerkt: „Die Wiederherstellung des Berliner Tores wird einstimmig beschlossen. Die Ausführung wird dem Maurermeister Friedrich Schmidt gemäß seines Kostenvoranschlags vom November 1920 in Höhe von 1.451,04 Mark übertragen.“ Die Bauabnahme sowie die eingereichte und bezahlte Kostenerfassung erfolgte am 27.10.1921.

Zur Eröffnung des Tores plant der Brücker Bürgerverein eine kleine Broschüre oder einen kleinen Flyer mit der Geschichte des Tores zu erstellen, verrät Matthias Baitz vom Brücker Bürgerverein. „Dafür sind die Originalakten aus den Archiven fundamental wichtig. Vielleicht haben ja auch noch Brücker Bürger Fotos oder Zeichnungen vom Stadttor und würden diese zur Verfügung stellen?“, fragt der Brücker Stadtverordnete (Pro Brück).

Neben dem alten Fundus aus dem Potsdamer Staatsarchiv freut sich der Brücker Bürgerverein aber auch noch über eine große Spende für den Wiederaufbau des Brücker Stadttores. 3000 Euro kommen von einem Bauunternehmer aus Werder. „Mir hat sich schon als Kind die Frage gestellt, ob das Stadttor wieder aufgebaut werden kann, denn der Wiederaufbau war immer-wieder-mal Thema in meiner Familie“, sagt der großzügige Spender, René Radmacher.

Für den 38-Jährigen, dessen Familie 1646, nach Beendigung des 30-jähriges Krieges, auf ihre Hofstelle in Brück zurückkehrte, stand es völlig außer Frage, dass er sich auch in besonderer Weise einbringen wollte, als er von der Aktienaktion des Bürgervereins hörte. „Brück ist meine Heimat, mit der ich mich sehr verbunden fühle.“

Für René Radmacher symbolisiert das Stadttor auch das Wappensymbol der Stadt. „Mir ist natürlich bekannt, dass diese Assoziation aus der geschichtlichen Betrachtung so nicht haltbar ist, aber der Gedanke, das Tor als Vorlage des Wappens bzw. als symbolisiertes Wappen, ist sehr charmant und übrigens in der Bevölkerung weit verbreitet“, erklärt der Werderaner.

„Ich hoffe sehr, dass alle bürokratischen Hürden genommen werden können und das Tor bald entstehen kann“, wünscht sich René Radmacher. Durch den großzügigen Beitrag wächst das Spendentöpfchen aktuell auf etwa 27.000 Euro, verrät Matthias Baitz. „Aktuell steuern wir auf die 50-Prozent-Marke zu. Es fehlen 1200 Euro, dann haben wir die Hälfte des Spendenziels erreicht.“ Knappe 48 Prozent hat der Brücker Bürgerverein für den Wiederaufbau des Stadttores dann erreicht. „Mir fällt noch ein, dass die Maz noch keinen eigenen Stein im Stadttor hat“, sagt der Stadtverordnete augenzwinkernd.

