Bunte Bibliothek mitten im Dorf Linthe eröffnet

Linthe

Jetzt hat auch das Dorf Linthe eine eigene Bibliothek. Klein, aber fein und bunt steht sie am Parkplatz neben der Kirche im Zentrum des Ortes. Am Freitagnachmittag ist sie eingeweiht worden.

Die Bücherzelle wurde auf Initiative der Gemeindevertreterin Wenke Baumgarten angeschafft. Durch Vermittlung der Landfrauen Potsdam-Mittelmark konnte die Gemeinde eine ausrangierte Telefonzelle des Kommunikationskonzerns Telekom erwerben.

In Linthe gibt es jetzt eine Bücherzelle. Wenke Baumgarten hatte die Idee und half bei der Umsetzung. Quelle: Thomas Wachs

„Immerhin 500 Euro mussten dafür noch bezahlt werden für den Ankauf und das Material zum Aufbau am neuen Standort“, berichtet Bürgermeisterin Sigrid Klink (CDU). Hinzu kamen weitere 740 Euro für die neue Farbgestaltung und die Regale.

Jugendliche als Sprayer aktiv

Vom früheren Grau und dem Firmenlogo an der Zelle ist allerdings heute nichts mehr zu sehen. Das ist Jugendlichen zu danken. Jakob Hanack, Silas Behring sowie Yves Boesenthal und zwei weitere Jungen aus dem Dorf haben sich als Sprayer daran gemacht, die Bücher-Zelle mit ihren Motiven zu gestalten. Der Entwurf stammt von Jakob Hanack. „Wir hatten uns eine bunte Wiesenlandschaft gedacht, die zum Standort hier an den Bäumen in der Dorfmitte passt“, erzählt der 18-Jährige bei den letzten Handgriffen am Freitag.

Für das Projekt gab es zuvor außerdem Unterstützung von Handwerkern aus dem Dorf. „So baute uns Konstantin Schröter die Regale ein und Uwe Schulz half mit seinem Kran beim Aufstellen der Zelle. So wie auch Thilo Fritsche“, erklärt Sigrid Klink. Seit November sei intensiver an dem Projekt gearbeitet worden.

Bürger stellen Bücher bereit

Für die Grundausstattung der fortan kostenlosen nutzbaren Ausleihstation brachten Bürger des Dorfes jeweils ein paar Bücher mit, die nun munter in die Rotation gehen sollen. „Die Leute können sich Bücher aus der Zelle nehmen, aber auch etwas hineinstellen“, sagt die Bürgermeisterin.

In Linthe gibt es jetzt eine besprühte Bücherzelle. Quelle: Thomas Wachs

„Wir hoffen natürlich, dass die Bücher-Zelle nicht vermüllt wird mit unbrauchbaren Büchern, sondern nur gut erhaltene Lektüre dort hinein gestellt wird zum regen Austausch“, sagt Sigrid Klink gegenüber der MAZ.

Wunsch der Ortschefin wäre es, dass künftig die Jugendlichen des Dorfes die Pflege der Bücher-Zelle in die Hand nehmen könnten. Dazu soll es aber noch Absprachen mit Boris Zühlke geben. Er koordiniert im nahen Club in der Ortsmitte die Jugendarbeit der Gemeinde.

Brücker Autorin liefert erstes Buch

Als Erste freilich stellte eine Brückerin ein Buch in die nagelneue Zelle. Hobbyautorin und Chronistin Karin Hanusch war extra angereist, nachdem sie aus der MAZ erfahren hatte von der neuen Bücherzelle in Linthe. Im Regal steht nun ein Exemplar ihres neunten Bandes der „Brücker Geschichten“.

In Linthe gibt es jetzt eine Bücherzelle. Karin Hanusch brachte extra das erste Buch aus ihrer Brücker Schreibwerkstatt vorbei. Quelle: Thomas Wachs

Wenke Baumgarten und Sigrid Klink füllten die Holzregale kurz darauf mit weiteren Exemplaren, die die Bürgermeisterin daheim ausrangiert hatte. Nachschub und reger Tauschverkehr sind nun erwünscht.

Von Thomas Wachs