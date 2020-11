Bunte große Vögel faszinieren an Straßenrändern im Hohen Fläming  

Baitz

Dieser große bunte Vogel fällt auf. In sozialen Netzwerken häufen sich Nachrichten von Beobachtungen am Straßenrand und die Fragen, was das denn für ein Vogel sei. Rundherum im Hohen Fläming wird er gesichtet.

Experte Norbert Eschholz kennt die Antwort: „Es sind Fasanen-Hähne, die durch ihr buntes Gefieder gut auffallen und auch nicht scheu sind, ganz anders als die Hennen“, erklärt der Leiter der Vogelschutzwarte des Landes Brandenburg in Baitz auf Nachfrage der MAZ.

Der bis zu 1,5 Kilogramm schwere Hühner-Vogel war nicht immer da. Er ist heute im Hohen Fläming aber wieder gut vertreten. Dabei ist der Fasan kein ursprünglich Einheimischer, sondern stammt aus Asien. „In Mitteleuropa geht die Einführung gekreuzter Arten auf die Römer zurück, im Brandenburgischen ist er vor gut 200 Jahren eingeführt worden, vor allem zur Bereicherung der Jagd“, erzählt der Vogelkundler. Auch heute darf er bejagt werden.

Gezüchtet für Jagd der Politprominenz

Eine früher stark verbreitete Fasanerie zur Zucht gab es zu DDR-Zeiten auch im Linther Busch bei Brück-Stromtal. Der staatliche Forstbetrieb züchtete dort auch Fasane, damit Politprominenz, die vom nahen Jagdhaus oft auf die Pirsch ging, immer auch etwas vor die Flinte bekam.

Norbert Eschholz ist Leiter der Naturwacht mit Vogelschutzwarte in Baitz. Quelle: Christin Iffert

„Dass die ausgewilderten Fasane heute noch hier heimisch sind, zeigt, dass die Lebensumstände für sie hier gut sind. Sie benötigen sieben Ws“, sagt Eschholz. Wasser, Wiesen, Weizen, Wärme sowie Weiden, Wald und Würmer von Insekten sind nötig. Die Belziger Landschaftswiesen bei Brück, Reviere bei Görzke sowie Wiesen und Bachläufe rund um Niemegk oder im Nieplitztal bei Treuenbrietzen sind Fasanen-Land.

Rufender Hahn schützt den Harem

In ganz Brandenburg gibt es circa 5000 rufende Hähne. Sie sind beim Schutz ihres Harems mit mehreren Hennen oft lautstark zu vernehmen und können so gut gezählt werden. „Die Hennen, die sich allein um die Brut von bis zu zehn Eiern kümmern, sind indes unauffällig und selten zu sehen“, erklärt Norbert Eschholz.

Sehr lange ist es her, dass in den Belziger Landschaftswiesen ein heute sehr seltenes Rebhuhn gesich-tet wurde. Quelle: Norbert Eschholz

Größere Sorgen als um den Fasan macht sich der Experte allerdings um Rebhühner. Sie sind im Fläming und darüber hinaus heute so gut wie ausgestorben. „Dabei kannte sie früher jedes Kind, das zur Ernte mal mit auf die Felder gefahren war“, erklärt Eschholz.

Schlafbäume für die Nacht

Der Rückgang sei ein Ergebnis der einst starken Jagd auf diese Vögel. Doch benötigen sie auch speziellere Lebensbedingungen als der Fasan. Vor allem aber können sie heute dem wachsenden Beutedruck von immer mehr Füchsen sowie Neuzugängen wie Waschbären oder Marderhunden nicht so gut entfliehen. „Denn anders als Fasane, die nachts Schlafbäume wie Weiden oder Erlen nutzen, übernachten Rebhühner am Boden“, erklärt der Vogelkundler.

Retten konnte den Bestand der Rebhühner auch nicht mehr ein Zuchtstation im Versuchs- und Lehrrevier bei Groß Kreutz, die lange noch betrieben worden war vom Landesjagdverband Brandenburg. „Die wenigen in der Uckermark oder der Prignitz noch isoliert lebenden Rebhühner-Paare werden es von allein wohl nicht schaffen, den Bestand neu aufzubauen“, bedauert Norbert Eschholz. Aber wenigstens hat sich der Fasan ja gut im Fläming eingelebt, wo er immer wieder gesichtet wird.

Von Thomas Wachs