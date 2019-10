Busfahrer lassen Oberjünne links liegen

Oberjünne

„Einsteigen bitte! Wir bringen Sie sicher und pünktlich ans Ziel.“ Meistens klappt es mit dem Versprechen des kreiseigenen Verkehrsunternehmens Regiobus Potsdam Mittelmark an seine Kunden. Doch Heike Säger aus Oberjünne mag der Werbung nicht mehr so recht glauben. Sie riskiert lieber jeden Morgen Kopf und Kragen, um den Bus der Linie 580 von der außerorts verlaufenden Landesstraße 86 zur Haltestelle ins Dorf zu lotsen. Dort wartet ihr Sohn, der die Fahrt zur Arbeit in eine Fliedner-Werkstatt in Bad Belzig antreten will.

An manchen Tagen hakt es

Eigentlich sollte das kein Problem sein. Laut Fahrplan macht der von Potsdam nach Bad Belzig fahrende Bus um 7.13 Uhr obligatorisch den Abstecher zur Mitte Oberjünnes. Doch in der Praxis hakt es. „Mehrmals fuhr der Bus nicht in den Ort. Deshalb habe ich mich an die Straße gestellt, um den Fahrer mit Gesten an unsere Haltestelle zu erinnern“, berichtet Heike Säger.

Pannen beim Rufbus

Die nachfolgenden und im Stundentakt fahrenden PlusBusse sind ausschließlich als Rufbusse ausgelegt. Nur nach telefonischer Anforderung machen die Fahrer dann den kleinen Umweg über Oberjünne. Aber auch bei den angeforderten Bussen kommt es offenbar immer wieder zu Pannen. Obwohl sich eine Frau 24 Stunden vorher für eine Mitfahrt nach Potsdam anmeldete, wartete sie vergeblich an der Haltestelle.

Laut Fahrplanaushang fährt der von Potsdam nach Bad Belzig fahrende PlusBus an Schultagen um 7.13 Uhr regulär über die Haltestelle Oberjünne Dorf. Daran hat sich auch mit dem Anfang September aktualisierten Fahrplan nichts geändert. Doch das klappt nicht immer. Die mit einem J versehenen Busse sind Rufbusse, die mindestens eine Stunde vor Abfahrt angemeldet werden müssen. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Dies ist kein Einzelfall, sondern passierte in diesem Jahr schon mindestens drei Mal“, beschweren sich Kathrin Baatz und Stefanie Burow vom Oberjünner Ortsbeirat in einem Brief an Regiobus Potsdam Mittelmark. Auf zweieinhalb Seiten beklagen die beiden Kommunalpolitikerin die Situation und zählen Fälle auf, die im Ortsteil von Planebruch für Diskussionsstoff sorgen.

Mit Autos in die Schule

So fuhr der Bus am 10. Mai 2019 in Richtung Bad Belzig, der laut Fahrplan um 7.13 Uhr in Oberjünne Dorf halten sollte, am Ort vorbei. Schulkinder aus Lehnin und Michelsdorf wiesen den Fahrer darauf hin, dass er vergessen habe, nach Oberjünne zu fahren. Er solle dies doch bei der zweiten Einfahrt tun. Der Fahrer fuhr vorbei und verwies darauf, dass er dem nachfolgenden Bus um 7.23 Uhr Bescheid geben werde. Doch dieser Rufbus fuhr nicht in den Ort. Eltern mussten ihre Kinder mit Autos nach Bad Belzig zur Schule bringen.

Fahrer zur Rede gestellt

Am 5. August trug sich jener Fall zu, weshalb sich Heike Säger morgens für ihren Sohn an die Landesstraße stellt. Der Bus um 7.13 Uhr kam nicht. Am 27. September war sie zu spät dran und postierte sich an der zweiten Ausfahrt. Wieder fuhr der Bus an Oberjünne vorbei. Mutter und Sohn fuhren mit dem Auto hinterher. In Schwanebeck holte Heike Säger den Bus ein. Vom Fahrer wollte sie wissen, warum dieser nicht in Oberjünne eingefahren sei. Die Antwort war wenig kundenfreundlich. Sie möge sich abreagieren und aus dem Bus aussteigen, weil er weiterfahren müsse.

Auf der PlusBus Linie 580 bedient der Bus in der Regel nur auf vorherige Anforderung Oberjünne Dorf. Quelle: Frank Bürstenbinder

Frust gibt es bei der Kundschaft auch beim Aussteigen in beide Fahrtrichtungen. Obwohl die Stopp-Tasten rechtzeitig gedrückt worden sein sollen, hätten die Fahrer erst im 2,5 Kilometer entfernten Golzow oder an der 1,6 Kilometer entfernten Haltestelle Oberjünne Forsthaus gehalten. Betroffene Kunden hätten am Fahrbahnrand zurücklaufen müssen, schildern die Ortsbeiräte in dem Beschwerdebrief. Auch von Beleidigungen durch Fahrer ist die Rede. Jüngere Fahrgäste, die beim Einsteigen sicherhaltshalber sagten, dass sie in Oberjünne aussteigen wollen, mussten sich vom Fahrer sagen lassen, ob sie blöde seien, das wisse er doch.

Regiobus prüft die Kritik

Der Ortsbeirat hat das Unternehmen deshalb gebeten, alle Fahrer noch einmal auf die besonderen Umstände in Oberjünne hinzuweisen. Vor einigen Jahren war die Bushaltestelle Oberjünne nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Schüler von der Landesstraße in die Dorfmitte verlegt worden. Und was sagt Regiobus Potsdam-Mittelmark? „Wir wünschen uns zufriedene Kunden. Deshalb nehmen wir die Kritik ernst und werden jedem einzelnen Hinweis nachgehen. Dies wird allerdings einige Tage in Anspruch nehmen“, sagte Pressesprecherin Anette Lang der MAZ. Gleichlautende Beschwerdebriefe gingen zur Information auch an die Kreisverwaltung und die Gemeindevertretung Planebruch.

Von Frank Bürstenbinder