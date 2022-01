Borkwalde

Das Bushäuschen in Borkwalde in der Lehniner Straße ist wieder repariert. Bislang unbekannte Täter hatten die Bushaltestelle im Ort am Silvestertag demoliert, dabei kam offenbar Pyrotechnik zum Einsatz. Dadurch war eine Scheibe komplett zerborsten, die anderen waren stark beschädigt.

Der Borkwalder Bürgermeister Egbert Eska vermutet, dass keine handelsüblichen Böller den Schaden verursacht haben können. „Normale Knaller zerstören keine Scheibe. Außerdem waren an der Decke des Bushäuschens Brandflecken und es lag viel verbranntes Styropor herum. Daher vermuten wir, dass es sich um etwas Selbstgebasteltes handeln muss.“

Bushäuschen wieder repariert: An der Decke der Unterstellmöglichkeit sind noch Brandspuren zu sehen. Quelle: Johanna Uminski

Bürgermeister Egbert Eska benachrichtigte gleich am Neujahrstag die Polizei und erstattete Anzeige. „Leider hat im Ort niemand was gesehen oder beobachtet“, so der Ortschef weiter. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt sind noch nicht abgeschlossen, sagt Polizeioberkommissar Oliver Bergholz auf MAZ-Anfrage.

„Derzeit ermittelt die Polizei noch im unmittelbaren Umfeld, aber auch am Tatort gesicherte Spuren müssen noch ausgewertet werden. Konkrete Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bislang noch nicht vor.“

Die Kosten für die Reparatur des beschädigten Häuschens belaufen sich auf 2333 Euro. Kosten, die die Gemeinde tragen muss, erklärt Egbert Eska. Dass das Bushäuschen so schnell repariert wurde, ist dem zügigen Handeln des zuständigen Sachbearbeiters im Brücker Amt zu verdanken. Er habe sofort alles eingeleitet und eine Firma gefunden, betont der Ortschef.

„Ein besonderer Dank geht an die Mitarbeiter aus der Amtsverwaltung, dass sie so schnell reagiert haben.“ Aktuell prüfe die Amtsverwaltung noch, ob für den Schaden eine Versicherung einspringt, erklärt der Bürgermeister. „Wenn nicht, dann bleibt unsere Gemeinde auf den Kosten sitzen.“

Von Johanna Uminski