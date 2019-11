„Ich beginne hier am Nullpunkt“, sagt Cathleen Rosin zu ihrem Start als erste Schulsozialarbeiterin in Golzow. Ein Büro hat sie wohl erst im Februar, auch Computertechnik fehlt.

Cathleen Rosin ist die neue Schulsozialarbeiterin an der Grundschule Golzow, hier in ihrem künftigen Büro. Benutzen kann sie es erst im kommenden Jahr. Dunkel ist es, weil in dem Plattenbau aus DDR-Zeiten Betonbalken vor den Fenstern verlaufen. Dennoch oder gerade deswegen sagt Cathleen Rosin: „Arbeiten möchte ich mit viel Licht.“ Quelle: Rüdiger Böhme