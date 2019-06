Brück

Große Freude in Brück: Der Pfarrbereich hat beim deutschlandweiten Wettbewerb „Chrismon-Gemeinde 2019“ den 4. Jurypreis gewonnen und bekommt 1000 Euro Preisgeld. Beworben hatten sich die Brücker mit ihrem Pferdeglocken-Friedenstreck „Titanen on Tour 2018“ nach Weliki Nowgorod.

„Es ist für uns eine große Ehre, dass die Wettbewerbsjury entschieden hat, den wunderbaren Friedenstreck mit einem Preis auszuzeichnen“, sagt Brücks Pfarrer Helmut Kautz. „Das bedeutet 1000 Euro für die Reisekasse des Pferdeglocken-Friedenstrecks nach Jerusalem 2025.“

Titanen-Gottesdienst am 28. Juni

Bei den „Titanen der Rennbahn“ vom 28. bis 30. Juni in Brück werden die Teilnehmer des Trecks während des Titanen-Gottesdienstes am Freitag 28. Juni um 19 Uhr den Ehepaaren Haseloff für ihren großen Einsatz sowohl während des ersten als auch des zweiten Trecks danken.

„Und im ’Titanen on Tour’-Zelt soll während des Kaltblutrennens am Sonnabend und Sonntag jeweils um 14.30 Uhr ein Rückblick und Ausblick auf die Treckgeschichte stattfinden“, erzählt Helmut Kautz weiter.

Die Titanen aus Brück sind in Weliki Nowgorod angekommen und haben die Friedensglocke übergeben. Hier posiert die komplette Mannschaft vor dem Magdeburger Tor. Quelle: Privat

Insgesamt 161 Gemeinden aus ganz Deutschland haben sich an der Aktion „Chrismon-Gemeinde 2019“ mit ihren Gemeindeprojekten beteiligt – über 180.000 Stimmen wurden für die Publikumswahl abgegeben, bei der man bis Anfang April abstimmen konnte.

Dabei waren die Brücker mit ihrem Friedenstreck bereits auf dem dritten Platz gelandet und haben 500 Euro Preisgeld bekommen. 8603 Menschen hatten ihre Stimme für das Titanen-Projekt abgegeben. „Das ist ein phänomenales Ergebnis“, freute sich Helmut Kautz damals.

Das evangelische Monatsmagazin „Chrismon“ suchte bereits zum fünften Mal kreative Projekte von Kirchengemeinden. Das Motto lautete diesmal: „Worauf wir stolz sind“. In den vergangenen Jahren beteiligten sich insgesamt mehr als 600 Gemeinden mit ihren schönsten Projekten.

„Wir sind auf den wunderbaren Pferdeglocken-Friedenstreck ’Titanen on Tour 2018’ von Brück nach Weliki Nowgorod in Russland stolz“, schrieben die Brücker in ihrer Projekt-Bewerbung. „Wir verschenkten die Friedensglocke, brachen das Brot, spielten, beteten, tanzten und tranken manchen guten Schluck. Eine Ausdauerleistung von historischem Ausmaß und eine echte Begegnungs- und Versöhnungsreise.“

Preisgelder im Wert von 16.500 Euro

Die Preisgelder der Jury- und Kategoriepreise im Wert von insgesamt 16.500 Euro stellen die Bank für Kirche und Diakonie und das Gustav-Adolf-Werk bereit. Zusätzlich hatten in diesem Jahr alle Teilnehmer erstmalig die Chance auf den mit 5000 Euro dotierten Sonderpreis „Weltweit helfen“. Dieser ging an die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Quern-Neukirchen ( Schleswig-Holstein) und ihr Projekt „Schöpfung Erradeln – Mobilitätswende einläuten“.

Von Josephine Mühln