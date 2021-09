Brück

Der nächste Bücherstreich von Chronistin Karin Hanusch ist fertig. In ihrem 12. Buch „Brück im Wandel der Zeiten. Chronologie der Ereignisse von 1989 bis 2019“ stehen nicht Geschichten, sondern Daten und ihre dazugehörigen Ereignisse in der Planestadt im Mittelpunkt.

„Es ist eben kein Geschichtenbuch, sondern eine Chronologie. 30 Jahre nach der Wende muss auch das aufgeschrieben werden, damit sich die Leute wieder erinnern können“, erklärt Karin Hanusch ihre Motivation. Auf 292 Seiten finden die Leser nicht wie sonst zahlreiche Bilder zu den spannenden Geschichten, sondern sie erwartet ein umfangreiches Lexikon mit rund 90.000 Wörtern, gegliedert nach den Jahreszahlen.

Sehr zeitaufwendig, aber es macht Spaß

„Wer kann sich beispielsweise noch an die zweite Oberschule in Brück erinnern, die kurz vor der Wende am 10. Januar 1989 eröffnet wurde und Anfang Oktober 1989 den Ehrennamen „Ernst Busch“ erhielt?“, fragt die 80-Jährige. „Zur Namensübergabe war sogar der Leiter des Berliner „Ernst-Busch-Hauses“ nach Brück gekommen.“ Bereits am 9. September 1990 wurden dann hier nach der Umstrukturierung des Schulwesens alle Schüler den ersten bis vierten Klassen unterrichtet, weiß Karin Hanusch zu berichten.

Die Chronologie umfasst alle Bereiche des Lebens in Brück. Akribisch durchforstete die Chronistin Woche für Woche die Materialien des Kreisarchives in Bad Belzig, wälzte das „Fläming Echo“, um alle Ereignisse aus Brück herauszusuchen. „Das war sehr zeitaufwendig, aber es machte auch großen Spaß“, schätzt die Autorin ein und ergänzt: „Dieses Buch wird nicht den Lesegenuss bieten wie die bereits erschienen Bücher über Brück, aber es wird ganz sicher Antwort auf die Frage geben: Was war denn bloß in Brück alles los.“

12. Buch herausgebracht: Karin Hanusch hat eine Chronologie von Brück von 1989 bis 2019 geschrieben. Während ihrer Arbeit fand sie eine alte Broschüre samt einem Stadtplan von Brück. Quelle: Johanna Uminski

Die Wendezeit erlebte Karin Hanusch nicht im Planestädtchen. Erst 2009 zog sie mit ihrem Mann von Potsdam nach Brück. Daher ist ihr Blick auf die Stadt und die Zeit ein anderer als der von denjenigen, die zu der Zeit in Brück gelebt haben, betont Hanusch. „Erst jetzt durch die Arbeit an der Chronologie habe ich viele interessante Dinge erfahren.“ Auch die Vorbereitung auf die Buchlesung gestaltet sich etwas schwieriger als sonst, denn dieses Mal werden keine Geschichten erzählt, erklärt die Chronistin.

„Die Zuhörer sollen die Ereignisse rekapitulieren.“ Karin Hanusch lädt die Besucher auf einen Spaziergang in die Vergangenheit ein und greift ein paar Ereignisse aus jedem Jahr auf, die ihr bedeutsam erscheinen. „Ich möchte mit ihnen ins Gespräch kommen“, erklärt Hanusch. Wichtig ist der Autorin, dass man sich auch nach 30 Jahren an die Zeit und die Menschen erinnert, die die Wende bewerkstelligt haben.

Und noch eine spannende Entdeckung hat Karin Hanusch während ihrer Arbeit gemacht. 1991 gab die damalige Amtsleiterin für Kultur und Soziales und stellvertretende Bürgermeisterin von Brück, Monika Stechwart, eine erste Informationsbroschüre über Brück heraus, die 1992 gedruckt und verteilt wurde.

„Ob alle Brücker sie erhielten oder nur Ausgewählte, das weiß ich nicht, aber vielleicht können sich die Brücker noch daran erinnern und mit mir darüber reden.“ Die Buchlesung mit der Chronistin Karin Hanusch findet am 23. September um 14 Uhr im Brücker Awo Treff statt. Das Buch ist nach der Lesung für 9,40 Euro käuflich zu erwerben. „Ich habe schon jetzt über 40 Vorbestellungen“, freut sich die Autorin über das große Interesse an dem 12. Buch über Brück.

Von Johanna Uminski