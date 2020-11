Corona-Fall an Golzower Grundschule

Golzow

Das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark hat 22 Schüler der Golzower Grundschule am Donnerstag in Quarantäne geschickt. Auch drei Lehrer und zwei Erzieher müssen in Quarantäne, nachdem ein Grundschüler positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das teilte Kai Fröhlich, Sprecher des Amtes Brück, am Donnerstagnachmittag mit.

Am Freitag werde sich entscheiden, ob die gesamte Schülerschaft auf Corona getestet werde, so Fröhlich weiter. Aus welcher Klassenstufe das infizierte Kind komme, dazu habe er derzeit noch keine Informationen, so der Behördensprecher.

Von Marion von Imhoff