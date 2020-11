Brück

In einer Gruppe des Brücker Kindergartens „Planegeister“ sorgt die Corona-Infektion einer Erzieherin für Unruhe. Wie die Amtsverwaltung Brück am Dienstag bekannt gab, hat das Gesundheitsamt bestätigt, dass es unter den Erzieherinnen einen Sars-CoV-2-Infektionsfall gibt.

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und der Kitaleitung wurden ab dem Nachmittag die Kontaktpersonen der Betroffenen – darunter Kinder wie Mitarbeitende – ermittelt. „Dabei handelt es sich um eine Kitagruppe“, teilt Amtsdirektor Marko Köhler mit. Die Eltern der betroffenen Gruppe wurden informiert und gebeten, ihre Kinder abzuholen.

Schreiben geht an die Eltern

Darüber hinaus sollten alle Eltern, deren Kinder die Kita „Planegeister“ besuchen, am Dienstag mit einem Schreiben informiert werden. „Das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark wird sich mit den betroffenen Eltern und Erziehern in Verbindung setzen und über weitere Quarantäne-Maßnahmen entscheiden“, heißt es aus der Amtsverwaltung.

Das Amt Brück strebe an, sämtliche betroffene Kinder und Mitarbeitende einem Corona-Test zu unterziehen. Dazu sollte im Idealfall wieder die mobile Teststation genutzt werden, wie zuletzt bereits bei den Corona-Fällen in der benachbarten Oberschule Brück. „Die Entscheidung zum weiteren Vorgehen trifft das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark“, sagt Marko Köhler am Dienstag.

Das Gesundheitsamt bitte darum, dass Eltern und Kinder besonders auf Covid-19-Symptome achten und im Zweifelsfall den Hausarzt kontaktieren sollten. „Sollten innerhalb des engsten Familienkreises oder Haushaltes ein Fall auftreten oder Kontakt mit Personen bestehen, die einen positiven Covid-19 Befund erhalten haben, entscheiden Sie bitte in Absprache mit Ihrem Hausarzt, ob der Schüler oder die Schülerin am Präsenzunterricht weiterhin teilnimmt oder ab diesem Zeitpunkt ins Home-Schooling geht“, heißt es in der Information der Amtsverwaltung.

Amtschef ruft zu Abstand auf

„Sobald es vonseiten des Gesundheitsamt oder der Kita Neuigkeiten gibt, werden wir Sie unverzüglich informieren“,verspricht der Amtsdirektor. Er ruft die Brück Bürgerinnen und Bürger zu Wachsamkeit und Vorsicht auf zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Bleiben Sie – wann immer es geht – in gebührendem Abstand zu anderen Mitmenschen. Schützen Sie sich und Ihre Lieben auch durch das Tragen der Mund-Nasenbedeckung. Halten Sie sich von größeren Menschenansammlungen fern – wann immer es angebracht ist“, so Marko Köhler.

