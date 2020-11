Corona: Golzower Karnevals-Klub sagt alle Sitzungen ab

Golzow

Mit einer traurigen, aber nicht unerwarteten Mitteilung wendet sich der Golzower Karnevals-Klub an seine Freunde und die Öffentlichkeit. Schatzmeisterin Verena Zabel schreibt:

„Auch der Golzower Karnevals Klub hat sich dazu entschlossen, in dieser kommenden 48. Saison keine Veranstaltungen durchzuführen. Als wir die Entscheidung, die uns als Verein sehr, sehr schwer gefallen ist, im September getroffen haben, was diese vor allem vorrangig dem gesundheitlichen Schutz unserer Gäste geschuldet.

Auch bereitet sicher den Vereinsmitgliedern eine Veranstaltung bei nur halb gefülltem Saal deutlich weniger Freude – was man uns sicher aber niemals angesehen hätte, denn auch für weniger Gäste geben wir – so wie es alle von uns gewohnt sind – immer mindestens 100 Prozent.

Großer Höhepunkt bei jeder GKK-Prunksitzung ist die Damenriege mit ihrem Can-Can-Tanz – hier im Januar 2019. Quelle: Christine Lummert

Das hohe wirtschaftliche Risiko konnten wir aber auch nicht außer Betracht lassen – bei gleich bleibenden Kosten jeweils nur die halben Einnahmen. Jeder kann sich vorstellen, was das für uns als Verein und auch für unsere Vereinswirtin bedeutet.

Unsere Idee war dann, uns über die Karnevalszeit mit spontanen Aktionen zu „zeigen“ (bildlich gesprochen) und verstärkter online zu präsentieren. Hier bleiben wir dran. Das wollten wir gern bei unserer internen Saisoneröffnung am 11.11. besprechen, doch aufgrund der aktuellen Coronazahlen kann selbst diese nicht stattfinden und die altbekannte „laute Berte“ wird am Mittwoch eben nicht für alle Golzower vor der Tür unserer Vereinsgaststätte „Zur Erholung“ ertönen.

Deshalb heute unsere Bitte als Verein an Euch: unterstützt uns. Bitte teilt unsere Information, dass wir zwar keine Veranstaltungen durchführen können, aber noch immer „da“ sind und für alle, die uns genauso vermissen, von uns hören und sehen lassen. Vielleicht ist auch für den einen oder anderen Leser von Euch interessant, was unser Prinzenpaar Heike und Dirk so ohne Saison in den kommenden Monaten so machen.

