Corona-Impfbus wieder auf Tour für ältere Menschen im Amt Brück     

Borkheide/Golzow

Im Gebiet des Amtes Brück geht der Rettungsbus des Landkreises jetzt wieder als Impf-Shuttle auf Tour. Am Mittwoch hat er seine erste neue Fahrt von Borkheide über Golzow absolviert zum Ernst-von-Bergmann-Krankenhaus in Bad Belzig.

Dort sind die Fahrgäste von einem Team der Impfstation direkt im Bus aufgeklärt, geimpft und anschließend noch auf mögliche Komplikationen hin beobachtet worden. Danach ging es ohne Aussteigen postwendend zurück in die Heimatorte.

Impfprojekt mit vier Partnern

Das Projekt läuft – wie schon in der zurückliegenden ersten großen Impfwelle im Juni diesen Jahres – nun wieder in Kooperation zwischen dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, dessen Verkehrsgesellschaft Regiobus sowie dem Bad Belziger Krankenhaus.

Wie der Brücker Amtsdirektor Marko Köhler am frühen Mittwochabend gegenüber der MAZ sagte, sind weitere Fahrten geplant. „Diese werden organisiert vor allem für ältere Menschen ab einem Alter von 60 Jahren, die selbst schwer an Impfangebote gelangen würden, weil sie beispielsweise gehbehindert sind und schwer Wege zu Ärzten oder Impfstellen allein absolvieren könnten.“

Bürger werden gezielt angerufen

„Diese Bürger werden von uns gezielt angerufen“, sagt Marko Köhler. Organisiert wird der Kontakt über die Corona-Hilfsnetzwerke in Golzow über Pfarrer Oliver Notzke beziehungsweise in Borkheide und Borkwalde über die Bürgermeister Andreas Kreibich und Egbert Eska. „Sie kennen die für die Aktion passenden Bürger am besten“, so Köhler. Vorbereitet werden die Fahrten jeweils eine Woche vorher und kurz davor noch einmal präzisiert.

Ältere Bürger des Amtes Brück erhielten am Mittwoch wieder ihre Corona-Schutzimpfung bequem in einem Sonderbus. Ärztin Norina Cornelius erledigte dies mit ihrem Team wie hier schon im Juni. Quelle: Thomas Wachs

Konkrete Termine für weitere Fahrten gibt es noch nicht. „Immerhin müssen wir mehrere Sachen übereinander bringen“, so Köhler. „Regiobus braucht Fahrer und das Klinikum braucht Impfstoff und Personal.“ Sobald das alles klar ist, könne die Tour neu zusammengestellt werden, erklärt der Amtschef.

Kapazität gut ausgelastet

Am Mittwoch zur neuen Premierenfahrt waren um die 30 Personen an Bord des ansonsten auch als Rettungsbus fungierenden Shuttles. Damit waren die Kapazitäten ausgelastet. Die Resonanz auf die Aktion sei gut, berichtet Marko Köhler gegenüber der MAZ.

Von Thomas Wachs