Privater Ortsputz in Borkwalde: Bücherzelle wird Entsorgungsort

Nachdem der alljährliche Ortsputz zu Beginn des Monats aufgrund der aktuellen Einschränkungen ins Wasser gefallen ist, sind Martina und Heribert Heyden aus Borkwalde selbst aktiv geworden. Eine Selbstverständlichkeit, wie beide betonten. „Der illegal weggeworfene Abfall im Ort stört uns immer schon und ist uns ein Dorn im Auge“, sagen sie.

Die „Auszeit" in der Corona-Krise nutzen Martina und Heribert Heyden, um in Borkwalde für Sauberkeit zu sorgen. Dabei macht das Ehepaar auch eine besorgniserregende Entdeckung.

Auch die Papierkörbe auf dem Astrid-Lindgren-Platz laufen immer wieder mal über. „Wenn der Müll daneben liegt, nehmen wir einen Sack, packen den mit dem herumliegenden Abfall voll und entsorgen ihn in der Tonne.“ Borkwalde sei eine Visitenkarte in der Region, so Heyden. „Aber so ist es keine Schöne.“

Unzählige Mengen haben sie am und im Wald an der Lehniner Straße sowie der Ernst-Thälmann-Straße aufgesammelt, berichten die Heydens. Neben dem „klassischen“ Müll wie Zigarettenschachteln und -kippen waren darunter auch viele Glasflaschen sowie noch Reste von Silvesterrakten und Böllern.

Viele Flaschen und Scherben im Wald

„Davon waren merkwürdig viele im Wald. Man darf gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn die noch geglüht und den Boden entfacht hätten“, sagt Martina Heyden. Auch die vielen Flaschen und Scherben können mitunter zu Brandherden führen, betont das Ehepaar. „Kurz vor dem Ortseingangsschild haben wir am Waldrand ganz viele Flaschen gefunden, vor allem von ein- und denselben Kräuterlikör.“

Auch um ein illegal geparktes Auto auf dem Parkplatz neben dem Astrid-Lindgren-Platz haben sich die Borkwalder gekümmert. Bisher leider ohne Erfolg, wie sie sagen. „Das Amt Brück fühlt sich dafür nicht zuständig, weil es auf einem Privatgrundstück steht und vom Privateigentümer des Platzes haben wir bis heute keine Rückmeldung erhalten.“

Viele alte, muffige Bücher in Bücherzelle

Doch nicht nur dem Müll im Ort haben Martina und Heribert Heyden den Kampf angesagt. Seit Beginn der Corona-Krise haben sie eine weitere traurige Beobachtung gemacht. „Jetzt haben viele Zeit ihren Keller oder Dachboden aufzuräumen und bringen kistenweise alte Bücher in die Bücherzelle am Kreisel.“

Viele Bücher sehen nicht nur alt aus, sondern riechen auch muffig, so Heribert Heyden. „Für einige Leute ist die Bücherzelle zur Entsorgungsmöglichkeit geworden.“ Regelmäßig sorgt das Ehepaar auch hier wieder für Ordnung. „Allerdings ist die Telefonzelle nach zwei bis drei Tagen wieder voller alter Bücher“, so ihre Erfahrung der letzten Wochen.

Beruflich neue Wege

Auch der von ihnen angelegte Blühstreifen vor dem Mehrfamilienhaus am Astrid-Lindgren-Platz, in dem sie wohnen, haben sie zu neuem Leben erweckt. Die Coronakrise nutzen Martina und Heribert Heyden aber nicht nur, um ihren Ort sauber zu halten, sondern auch berufliche neue Möglichkeiten zu entdecken.

„Wir haben heute eine Anfrage aus Nordrhein-Westfalen bekommen, ob wir mit unserer Drehorgel im Innenhof eines Altenheimes ein Corona-Hofkonzert spielen und die Bewohner aus ihren Wohnungen uns zusehen können. In der jetzigen schweren Situation wäre das bestimmt auch für die Altersheime in unsere Region eine tolle Idee“, sagen die Borkwalder, die auch in den nächsten Tagen wieder mit einem blauen Müllsack durch den Ort streifen, Müll aufsammeln und die Bücherzelle in Schuss bringen.

Von Johanna Uminski