Verleihung des Kunst- und Kulturpreises fällt dieses Jahr aus

Borkheide

In diesem Jahr wird es keinen Kunst- und Kulturpreis in Borkheide als Ehrung besonderen Engagements geben – das haben die Jurymitglieder einstimmig entschieden. „Wir konnten uns nicht treffen, sondern lediglich darüber online tagen und beraten“, sagt Frank Seibicke, ein Jurymitglied auf Maz-Anfrage.

Auch wenn es den Mitgliedern sehr leidtue, man war sich aber sofort einig, so der Borkheider. „In diesem Jahr haben wir besondere Umstände und die erfordern angemessene Reaktionen. Insofern ist es richtig, den Preis in diesem Jahr abzusagen.“

Anzeige

Schon drei Nominierungen für dieses Jahr

Üblicherweise finden Ernennungen Anfang des Jahres, ab Januar bis März statt, so Seibicke weiter. Laut Satzung seien aber Nominierung jederzeit möglich. „Wichtig ist nur, dass diese bis zum spätestens 31. März eingereicht werden.“ Insgesamt drei Nominierungen gibt es schon, die in das nächste Jahr genommen werden.

„Alle drei Nominierungen stammen noch aus der Zeit, bevor die Pandemie richtig losging“, so der Borkheider, der betont, dass allen drei Jurymitgliedern die Entscheidung schwerfiel. „Aber wir denken, dass ein konsequentes Aussetzen besser ist als eine ungewisse Verschiebung auf irgendwann.“

Bewerbung formlos bis zum 31. März

Im Moment ist nicht die Zeit, um Fest zu feiern und Preise zu verleihen“, sagt Seibicke. „Insofern wäre es keine richtige Ehrung, jemanden jetzt einen Preis zu überreichen. Wir hoffen, dass die schwierigen Zeiten schnell vorbei sind und wir umso mehr im nächsten Jahr wieder feiern und einen guten Preis vergeben können.“

Bewerbungen mit Vorschlägen können bis zum 31. März formlos, aber schriftlich und mit Begründung beim Bürgermeister der Gemeinde Borkheide oder dem Amtsdirektor eingereicht werden. Neben der Begründung für die Nominierung kann die formlose Bewerbung mit Beispielen der Arbeit untermauert werden.

Gemeinderatsmitglied und Jurymitglied: Frank Seibicke aus Borkheide. Quelle: Johanna Uminski

Zu den Jurymitgliedern gehören neben Frank Seibicke noch Elisabeth Keßler sowie Astrid Herzhoff, die von der neuen Gemeindevertretung im letzten Jahr bestätigt wurden. Die Preisverleihung hätte in diesem Jahr wieder im Zuge der Feierlichkeiten zur Maibaumaufstellung am 30. Mai stattgefunden.

Angesprochen fühlen sollen sich alle Kunst- und Kulturschaffenden in der Kommune von Musikmachern, Komponisten über Malern bis hin zu Töpfern, sagt Frank Seibicke. Alle Künstler, die was Schönes machen und vielleicht noch nicht so bekannt sind, sollen sich angesprochen fühlen. „Der Kunst- und Kulturpreis schafft ja auch Bekanntheit“, betont der 47-Jährige.

Kunst- und Kulturpreis seit 2016 verliehen

Seit 2016 wird der Kunst- und Kulturpreis in Borkheide verliehen und wurde von den Gemeinderatsmitgliedern Elke Pollak und Frank Seibicke ins Leben gerufen. Zu den Gewinnern der letzten Jahre gehören der Naturbad Borkheide, die Organisatorin Edda Haage vom „der besondere Abend“, Ortschronistin Heike Günther sowie Matthias Giese und Lutz Behnke von Borkheide News TV. Die berufene Jury wählt einen Preisträger, dem ein Preisgeld in Höhe von 350 Euro winkt.

Lesen Sie hierzu mehr:

>>Startschuss für Kunst- und Kulturpreis 2020 gefallen

>>Gewinner des Kunst- und Kulturpreises steht fest

>> Borkheide feiert Maibaumfest mit Eröffnung der Radstation

Von Johanna Uminski