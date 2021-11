Corona-Massenverdacht an Grundschule Brück   

Brück

Ein Corona-Massenverdacht an der Grundschule Brück hat am Donnerstag dort und im Umfeld für Aufregung gesorgt. Insgesamt sind 48 Personen in Quarantäne geschickt worden als Infizierte sowie Kontaktpersonen ersten Grades.

Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark mit der Grundschule und der Amtsverwaltung Brück. „Die Betroffenen sind am Donnerstag alle telefonisch informiert worden“, sagt Kai Fröhlich, der Sprecher der Amtsverwaltung, am Donnerstagnachmittag gegenüber der MAZ.

Kai Fröhlich ist Spreche des Amtes Brück. Quelle: Natalie Preißler

Betroffen seien hauptsächlich Schülerinnen und Schüler aus den sechsten Klassen, aber auch Kinder, die in gemeinsamen Arbeitsgemeinschaften aktiv waren.

Schulbetrieb läuft vorerst weiter

Ebenfalls in Quarantäne geschickt wurden Lehrerinnen und Lehrer. Der allgemeine Schulbetrieb werde insgesamt zunächst fortgeführt. „Die Schule ist nicht geschlossen“, sagt Kai Fröhlich gegenüber der MAZ.

Ab Freitag sowie am Anfang der kommenden Woche werde es in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung umfangreiche PCR-Tests unter den Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehrkörper geben, um verlässliche Testergebnisse zu erhalten.

Im August war ganze Schule geschlossen

Zuletzt hatte es im August Corona-Fälle an der Grundschule in Brück gegeben. Damals waren alle 306 Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Quarantäne geschickt worden. Für zwei Wochen fand kein Präsenzunterricht statt.

Von Thomas Wachs