Corona-Teststationen: Zusätzlicher Termin am Abend in Borkheide  

Borkheide

Die erste Runde der seit einer Woche kostenfrei für Bürger angebotenen Corona-Schnelltest in drei Orten des Amtes Brück ist erfolgreich verlaufen. „Alle bisher insgesamt durchgeführten 168 Tests im Amtsgebiet verliefen mit negativem Ergebnis“, teilt Kai Fröhlich, der Sprecher der Amtsverwaltung, am Mittwoch mit.

Öffentliche Angebote gibt es seit dem vorigen Mittwoch in Brück, Borkheide und Golzow. Neu angeboten wird nun auch ein zusätzlicher Termin – jeweils am frühen Montagabend – für die Testsation im Gemeindehaus Borkheide.

Probelauf mit Bravour bestanden

Die Corona-Bürgertests, die von der Bundesregierung versprochen wurden, werden im Amt Brück in Eigeninitiative und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) umgesetzt. „Sie haben den Probelauf mit Bravour bestanden. Die Premiere lief in Brück, danach folgten Borkheide und Golzow“, erklärt Kai Fröhlich.

Die kostenlosen Corona-Tests in drei Orten des Amte Brück sind gut angelaufen. Quelle: Amt Brück

Überall hätten die Helfer des DRK professionell zur Seite gestanden. Probleme habe es nicht gegeben. Den meisten Andrang gab es um 9 Uhr zur Eröffnung. „Danach verteilte sich das Interesse für die Tests gleichmäßig über die Öffnungsstunden der Teststationen“, so Fröhlich.

Wöchentlich zu festen Zeiten

Nach Rücksprache mit allen beteiligten Akteuren werden die Testungen jetzt wöchentlich zu festen Zeiten angeboten. „Jeder Bürger kann einmal pro Woche den Test in Anspruch nehmen, wahlweise in seiner Gemeinde oder an einer anderen Teststation im Amt Brück“, erklärt Kai Fröhlich.

Es wird kein Termin benötigt. Bürger sollten einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske und ihren Ausweis mitbringen. „Das DRK weist darauf hin, dass etwa 30 Minuten vor dem Test nichts mehr gegessen oder getrunken – außer reinem Wasser – und nicht geraucht werden sollte“, erklärt Kai Fröhlich.

Die Corona-Schnelltest werden organisiert von Oliver Notzke, Pfarrer der Evangelische Kirchengemeinde Golzow-Planebruch, sowie von den Bürgermeistern Andreas Kreibich in Borkheide und Matthias Schimanowski in Brück.

Unterstützung von Profis

Professionelle Unterstützung gibt es durch das DRK Bad Belzig und Brandenburg (Havel) sowie von Peter Schmieder, dem Apotheker aus Golzow. „Zudem sind zahlreiche ehrenamtliche Helfer aus dem gesamten Amtsgebiet und Mitarbeiter der Amtsverwaltung um Amtsdirektor Marko Köhler im Einsatz für das Test-Projekt.

Bis auf Weiteres werden werden im Amt Brück an drei Orten vier kostenfreie Test-Termine angeboten. Sie finden statt in Brück, mittwochs von 9 bis 13 Uhr, im neuen Sitzungsaal der Amtsverwaltung an der Ernst-Thälmann-Straße 58.

Zudem wird getestet dienstags von 9 bis 12 Uhr in Golzow im Bürgerhaus am Schulcampus, Straße der Freundschaft 17.

In Borkheide finden die Tests statt freitags von 9 bis 13 Uhr und neu auch montags von 15 bis 19 Uhr im Gemeindehaus, Am Kirchanger 3.

„Sollte einer der Termine auf einen Feiertag fallen, findet die Testung nicht statt“, erklärt Amtssprecher Kai Fröhlich.

Von Thomas Wachs