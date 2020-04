„Feuchttücher sind Pumpenkiller“: Kläranlagen immer häufiger verstopft

Brück/Borkheide

Im Durchschnitt wiegt ein Rohr etwa 15 Kilogramm. Diese hievt Ralf Döring mehrmals täglich von seinem Laster herunter, verlegt die Meter langen Leitungen über die Grundstücke bis zu den Grubenlöchern, die er mithilfe der Rohre auspumpt. Sind die Gruben leer, müssen die Rohre wieder abgebaut, auf den Laster gehoben und befestigt werden. Eine körperlich anstrengende Arbeit, sagt der Mitarbeiter des Entsorgungsfachbetriebes Heiber aus Rietz.

„Im Schnitt laufe ich jeden Tag 10.000 Schritte“, sagt Döring. An den manchmal strengen Geruch habe er sich nach den vielen Jahren gewöhnt, sagt der Brandenburger. Aktuell müssen er und seine Kollegen des Entsorgungsbetriebes viele Überstunden machen. Warum das so ist, kann Ralf Döring nur erahnen.

„Es ist schon mehr los als üblich zu der Zeit. Viele arbeiten wegen Corona im Homeoffice und auch die Kinder sind zu Hause. Die Gruben werden daher schneller voll“, berichtet er. Hinzukommt, dass jetzt vor Ostern die Einwohner die Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebes rufen, damit diese die Gruben noch vor den Feiertagen entleeren – selbst dann, wenn diese noch nicht voll sind, sagt Döring. „Manchmal verlege ich 46 Meter Schlauch, um einen Kubikmeter aus der Grube zu pumpen.“

Sein Einsatzgebiet ist überwiegend in Borkheide und Borkwalde. Neben der Mehrarbeit habe er noch eine weitere Beobachtung gemacht. „Durch den Klopapiermangel greifen die Leute vermehrt auf Feuchttücher zurück. Das sind Pumpenkiller“, sagt Döring, der mit seinem fast vollen Laster an diesem Tag die letzte Fuhre in die Kläranlage bringt.

Auch dieses Mal holt er mit einem Rächen Materialien aus dem Abwasser, die dort nichts verloren haben: neben einem Haufen Feuchttücher auch Lebensmittel. „Häufig sind auch Essensreste drin wie ganze Tomaten, Bockwürste oder Kartoffeln. Das gehört definitiv auch nicht ins Klo.“

Ein Problem, auf das auch der Abwasserzweckverband „Planetal“ (AZV) vermehrt aufmerksam macht. „Küchentücher in der Toilette sind genau so dramatisch wie Feuchttücher. Die sind extrem belastbar und reißfest“, sagt Kerstin Baier, Geschäftsführerin des AZV. Durch die Drehbewegung der Pumpen bilden sich durch die reißfesten Tücher riesige Zöpfe, die die Pumpen verstopfen, erklärt Baier. „Die müssen dann aus den tiefen Pumpwerken rausgeholt werden. Das ist ein Riesenaufwand.“

Kläranlage Brück-Hackenhausen Das gehört nicht in die Toilette: Hygieneartikel wie Feuchttücher, Abschminktücher, feuchtes Toilettenpapier, Binden, Tampons und Ohrenstäbchen. Eine weitere Ursache für Funktionsstörungen ist auch die Entsorgung von Biomüll über die Toilette – dadurch kann es außerdem auch zu Rattenbefall kommen. Die Kläranlage in Brück-Hackenhaus hat 2 Belebungsbecken sowie zwei Nachklär- und Absetzbecken. Für 16.000 Einwohner ist die Brücker Kläranlage ausgelegt. Aktuell habe man eine Auslastung von 85 Prozent. Das Abwasser aus dem gesamten Verbandsgebiet landet über Pumpen und Druckleitungen im Brücker Klärwerk. Zusätzlich gibt es noch eine Annahmestelle für die Fäkalien aus den Gruben, die angeliefert werden.

Baier sehe auch, dass sich die Problematik durch die Coronakrise und das fehlende Klopapier verschärft habe. Die Geschäftsführerin bittet daher, Feuchttücher und Co. gesondert in einem Mülleimer zu sammeln und anschließend im normalen Haushaltsmüll zu entsorgen.

„Das würde das Leben vor allem auch der Entsorgerfirmen und Kläranlagen erheblich erleichtern“, betont Baier, die noch auf ein weiteres Problem hinweist.

„Wenn die Pumpen verstopfen oder ausgetauscht werden müssen, kommen wir jetzt schwer an Ersatzteile.“ Denn in der Coronakrise arbeite man in der Notbetreuung, um den Kontakt der Mitarbeiter auf ein Minimum zu reduzieren, erklärt Baier. „Falls es zu Havarien kommt, ist das für uns jetzt eine besondere Herausforderung.“

Feuchttücher , Küchenrollenpapier nicht ins Klo werfen

Wie dramatisch die Situation genau ist, beschreibt Sebastian Klein, Abwassermeister der Kläranlage Brück-Hackenhausen. „Seit Corona haben wir 20 Prozent mehr Ausfälle an Pumpwerken in den Rohrnetzen“, erklärt er die sich zuspitzende Situation. Zurückzuführen sei diese Entwicklung auf den vermehrten Einsatz von Feuchttüchern und Küchenrollenpapier, sagt der 29-Jährige.

Die Fasern verstopfen die Pumpen, die im Moment auch mit weniger Arbeitern gewartet werden müssen, so Klein, der die Bevölkerung darum bittet, Toilettenpapier zu benutzen. „Wenn man dies nicht mehr haben sollte, dann eben die Feuchttücher oder feuchtes Toilettenpapier. Ich bitte aber darum, dieses nicht in die Toilette zu werfen, auch wenn auf den Verpackungen draufsteht, dass es für die Toilette geeignet sei“, appelliert der Abwassermeister.

