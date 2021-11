Damelang

Eigentlich sollte die neue Glocke für die Kirche in Damelang schon 2020 im Rahmen des Kreiskirchentages auf dem Domgelände zu Brandenburg gegossen werden. Doch die Coronavirus-Pandemie wirbelte die Pläne durcheinander.

Nach der Absage des Kreiskirchentages verständigte sich die Gemeinde mit Wanderglockengießer Peter Glasbrenner darauf, dass er die neue Glocke daheim in seiner Werkstatt in Schwäbisch- Hall gießen möge. Doch der Guss misslang. Jetzt konnte Famulus Oliver Notzke berichten, dass der wiederholte Glockenguss für die Damelanger Kirche gelungen ist. Doch liegt deren Wiege nicht in Schwäbisch-Hall, sondern wie Kantor Winfried Kuntz erklärt, in Nördlingen – wo Peter Glasbrenner dieselbe schuf.

Das ist sie: Die neue Glocke für die Damelanger Kirche. Quelle: Peter Glasbrenner

„Wir freuen uns darauf, den Klang unserer Gemeinschaftsglocke im Frühjahr 2022 endlich in Damelang hören zu können“, sagt Oliver Notzke. Noch vor Weihnachten soll sie abgeholt werden, sodass die Weihe im nächsten Jahr stattfinden kann. „Mal sehen, vielleicht hole ich die Glocke auch persönlich ab“, bemerkt Bad Belzigs Kantor freudig.

Glockenweihe im nächsten Frühjahr

Anders als ursprünglich geplant, konnten die Namen der vielen Glockenfreunde, die den Guss mit einer Spende unterstützten, jedoch nicht auf der Glocke verewigt werden. Oliver Notzke erklärt: „Eine Verzierung der Glocke mit den Namen stellte sich als zu kompliziert heraus.“ Stattdessen wird eine Stiftertafel mit den Namen der Förderer im Eingangsbereich der Damelanger Kirche angebracht wird. „So sind die Namen der Stifter auch immer vor Augen und verschwinden nicht im Glockenturm“, ergänzt der angehende Pfarrer.

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden“

Die Worte „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden“ und der Zusatz, dass dieselbe von zahlreichen Gemeindegliedern gestiftet wurde, bilden nunmehr die Glockenzier. Mit dem Einzug der neuen Glocke in den Damelanger Kirchturm wird zugleich das seit dem Ersten Weltkrieg unvollständige Geläut des Gotteshauses wieder vervollständigt.

Denn ursprünglich war die 1882 neu erbaute Damelanger Kirche mit zwei Glocken ausgestattet. Beide waren von den Gebrüdern Ullrich in Apolda gegossen worden. Hinweise, ob die Kirchengemeinde nach der Ablieferung ihrer großen Kirchenglocke eine Entschädigung für das abgelieferte Glockenmaterial erhielt, fanden sich bislang noch nicht in den Archiven.

Bad Belzigs Kantor Winfried Kuntz ist zugleich Glockenexperte. Quelle: Bärbel Kraemer

Die im Turm noch vorhandene kleine Glocke hat nach Schätzungen von Winfried Kuntz ein Gewicht von rund 180 Kilogramm. Sie bekommt mit der neuen Glockenschwester zugleich eine größere Schwester, mit einem Gewicht von rund 240 Kilogramm. Kantor Winfried Kuntz erklärt, dass das Geläut der neuen Glocke dann auch auf dem am Waldessaum des Teerofens gelegenen Friedhof gut zu hören ist. „Das war das Ziel des Glockengusses“, erklärt der Kantor. Witterungsbedingt war der Klang der kleinen Glocke auf dem am Ortsrand liegenden Friedhof nicht immer zu hören.

Die Kirche von Damelang um 1910. Quelle: Sammlung Kraemer

Rund 10.000 Euro sind für den Glockenguss inklusive der Aufhängung der Glocke im Turm der Kirche veranschlagt. Um das Projekt verwirklichen zu können, hatte die Evangelische Kirchengemeinde Golzow-Planebruch, zu der Damelang gehört, so genannte Glockenanteilsscheine vergeben.

Ein Anteilsschein war jeweils mit einer Spende von 100 Euro verbunden. Die Glockenweihe der neuen Damelanger Kirchenglocke im kommenden Frühjahr soll durch ein würdevolles Fest gerahmt und der Festgottesdienst dann mit einen Orgelkonzert abgeschlossen werden.

