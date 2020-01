Das ist der erste Schritt bei der Sanierung des Brücker Bahnhofs

Brück

Das Bahnhofsgebäude in Brück soll in einzelnen Bauabschnitten saniert und umgebaut werden. Begonnen werden soll mit dem Gaststättenbereich. Einem entsprechenden Beschluss haben die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung zugestimmt.

Wie aus der Beschlussvorlgae hervorgeht, belaufe sich die Kostenschätzung für diese ersten Maßnahmen auf rund 107.000 Euro. Damit würden unter anderem die Instandsetzung und Dämmung der Decken, Fußböden und Außenwände, die Rekonstruktion der Außentür, Fenster und Innentüren sowie die Umsetzung der Brandschutzanforderungen finanziert. Insgesamt sind im Haushalt 150.000 Euro für die Arbeiten verfügbar.

Bahnhof als Eingangstor zur Stadt

„Wenn der Umbau der Gaststätte schon 107.000 Euro kostet, was soll dann der Rest noch kosten?“, fragte Michael Klenke während der Sitzung. „Wir müssen am Bahnhofsgebäude grundlegend etwas machen, weil dort Jahrzehnte lang nichts gemacht wurde“, entgegnete Brücks Bürgermeister Matthias Schimanowski. „Nur so können wir eine Grundlage für den Betrieb schaffen.“

Michael Klenke regte außerdem an, den Rest des verfügbaren Geldes für die Außengestaltung zu nutzen – schließlich gelte der Bahnhof als Eingangstor zur Stadt. Auch hier sei aber mit höheren Kosten zu rechnen, weil bei der Gebäudehülle die Denkmalschutzbehörde mit hinzugezogen werden müsse, machte Matthias Schimanowski deutlich.

Lesen Sie auch: Stadt Brück will alten Bahnhof zu neuem Leben erwecken

Ziel sei es, mit einem ersten Verkaufsbetrieb etwa ab April oder Mai zu starten. „Auch deshalb liegt der Fokus zunächst auf dem Innenausbau, um diesen Zeitpunkt einzuhalten“, sagte Brücks Amtsdirektor Marko Köhler. „Der erste Schritt ist, überhaupt wieder Leben ins Gebäude zu bringen.“

Für die Finanzierung des Vorhabens wurde laut Beschlussvorlage beim Landkreis Potsdam-Mittelmark ein Förderantrag gestellt. Im November 2019 sei der Zuwendungsbescheid eingegangen. Demnach wurden Mittel in Höhe von 46.000 Euro bewilligt.

Seit 2019 ist Stadt Eigentümerin

Die Stadt ist seit Anfang des vergangenen Jahres Besitzerin des Gebäudes. Künftig könnte dort wie berichtet ein kleiner Shop von Jutta Felgenträger, die noch bis zum 31. März die Esso-Tankstelle am Rasthof in Linthe führt, einziehen. Auch der kleine Weinladen der Brückerin ziehe in den Bahnhof, berichtete sie zuletzt im Gespräch mit der MAZ.

Von Josephine Mühln