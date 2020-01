Müll und Alkohol am Brücker Bahnhof: Das sagen das Amt und die Polizei

Brück

Der Zustand des Brücker Bahnhofs hat in dieser Woche die Gemüter in der öffentlichen Facebook-Gruppe „ Brück (Mark)“ erhitzt. Von einem „katastrophalen Zustand“ schreibt Nutzerin Antje Leiste dort. Der Bahnhof sei voller Müll und Flaschen würden von Jugendlichen in die Stromleitungen geworfen.

Schnell haben sich andere Nutzer angeschlossen und ihren Unmut zur Situation vor Ort geäußert. „Ich hebe auch immer die leeren Chipstüten abends auf, wenn ich die Treppen hochkomme“, schreibt zum Beispiel Laura C. Stache. Tina Hillner sagt, dass ihr vermehrt unter 16-Jährige aufgefallen seien, die am Bahnhof Alkohol konsumieren würden. Weiterhin ist von Drogenkonsum die Rede, den eine Nutzerin der Facebook-Gruppe beobachtet haben will.

Thematik ist im Amt bekannt

„Die Thematik mit dem Bahnhof ist uns und auch den Mitarbeitern vom Ordnungsamt schon länger bekannt“, sagt die Sprecherin der Brücker Amtsverwaltung, Karoline Grübe-Baier, im Gespräch mit der MAZ. Schwierig dabei sei der Zuständigkeitsbereich.

„Für das Bahngelände – also Bahnsteig, Gleisanlagen, Tunnel, Fahrstühle – sind die Bahn und die Bundespolizei zuständig. Vom Amt sind bereits Mitteilungen an die Bahn gegangen, sich darum zu kümmern“, sagt Grübe-Baier weiter. „Denn das Amt hat hier keine Handhabe.“ Auch mit der Polizei sei das Ordnungsamt in Kontakt und habe zum Beispiel Rücksprache gehalten, ob häufigere Streifenfahrten möglich seien, erläutert Karoline Grübe-Baier weiter.

Der Bahnhof in Brück. Der Tunnel ist in Zusammenarbeit mit Schülern gestaltet worden. Quelle: Josephine Mühln

„Die Bad Belziger Revierpolizei, insbesondere die zuständigen Revierpolizisten der Stadt Brück, stehen in regelmäßigem Kontakt mit dem Ordnungsamt“, bestätigt Oliver Bergholz, Sprecher der Polizeidirektion West, auf MAZ-Nachfrage. „Dabei werden regelmäßig mögliche Schwer- und Konfliktpunkte im Einzugsbereich besprochen.“

Um eine Problemzone handele es sich beim Brücker Bahnhof und dem Bahnhofsumfeld jedoch nicht, macht Oliver Bergholz deutlich. Im vergangenen Jahr seien dort zwar bahnhofstypische Delikte verzeichnet worden – vor allem Diebstähle und wenige Sachbeschädigungen. Diese würden jedoch nicht auf ein Problemfeld hindeuten.

„In keinem Fall wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz oder Bedrohungshandlungen bekannt. Der Anteil der Straftaten am Brücker Bahnhof liegt also im Vergleich zu allen anderen in der Stadt Brück bekannt gewordenen Straftaten eher im einstelligen prozentualen Bereich“, schreibt Oliver Bergholz.

Eine regelmäßige Kontrolle vor Ort zu unterschiedlichen Zeiten sei fester Bestandteil des Dienstes sowohl der zuständigen Revierpolizisten als auch der Beamten des Streifendienstes. Auch würden unregelmäßige Kontrollen im Bahnhofsbereich stattfinden, bei denen bislang jedoch keine Verstöße festgestellt worden seien.

Von Josephine Mühln