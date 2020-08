Golzow

In Golzow haben vier junge Flüchtlingsfamilien Obdach gefunden in einem Haus im Mühlendamm, das der Landkreis für die Unterbringung von Menschen, die in anderen Teilen der Welt in Not geraten sind, gekauft hat. Für eine Debatte in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung sorgte der Umstand, dass die Familien allesamt sehr kleine Kinder haben, weil es im Golzower Kindergarten keine freien Plätze mehr gibt. Dies erschwere die Integration der Geflüchteten, so der Tenor der Debatte.

Anlass dafür war der Bericht der Sozialarbeiterin Gabriela Schrader vom Verein „Soziale Arbeit Mittelmark“. Sie betreut die Familien in dem Mehrfamilienhaus und stellte ihre Arbeit vor. Es handelt sich um eine Familie mit zwei Kindern und zwei junge Paare aus dem Libanon und eine Familie mit einem Kleinkind aus Afghanistan. Die Eltern der Kleinkinder warten nun auf Kitaplätze, was im gesamten Amt Brück schwierig ist, weil alle Einrichtungen ausgelastet sind.

„Den Menschen gehört geholfen“

Brücks Amtsdirektor Marko Köhler sagte im Nachgang zu der Gemeinderatssitzung, es sei keine Frage, ob die Flüchtlinge aufgenommen werden, das sei klar. Die Menschen seien in Not, „und es gehört ihnen geholfen“. Doch es gehe ihm um die Frage des Wie. „Alle Kitas im Amt Brück sind praktisch voll. Es wäre von Vorteil, wenn Familien zu uns kämen, deren Kinder schon zu beschulen sind“, so Köhler im Gemeinderat. Freie Kapazitäten an den Grundschulen im Amt sind vorhanden. So seien die Kinder viel besser im Ort zu integrieren. „Eine Zwischenstation im ländlichen Raum ist nicht das, was gewünscht ist.“ Es wäre schön, wenn die Menschen blieben und Golzow als ihre neue Heimat empfänden.

Kai-Uwe Schwinzert, Pressesprecher des Landratsamtes, sagte dazu der MAZ, „meine Erfahrung ist, dass es nie passend ist. Entweder sind die Kinder zu klein, weil es keine Kita-Plätze gibt, oder zu groß, weil es keine Freizeiteinrichtung vor Ort gibt“.

Familie hat Aufenthaltstitel erlangt

Die Golzower Familien sind nach Angaben der Sozialarbeiterin zu Deutschkursen angemeldet. Eine erst kürzlich zugezogene Familie hat jetzt ein abgeschlossenes Asylverfahren durchlaufen und einen Aufenthaltstitel erlangt. Sie werden die Unterkunft nun verlassen.

Auch das sorgte für eine Diskussion und die Frage, ob das Haus als „Durchlauferhitzer“ genutzt werde. Dem widersprach Gabriela Schrader zwar, sagte aber auch: „Ich war geschockt, als ich das hörte.“ Immerhin gehöre zu der Begleitung der Flüchtlinge auch das Bearbeiten diverser Anträge. Das sei viel Arbeit. Sie hätte die Familie gerne länger begleitet.

Fahrräder gesucht

Der Eigentümer des Gebäudes ist der Landkreis, gemietet hat die Wohnungen der Verein „Soziale Arbeit Mittelmark“. Auf die Nationalität der Bewohner „haben wir keinen Einfluss“, so Schrader, die ihre Ausführungen mit der Bitte verband, ob jemand ein ungenutztes Fahrrad besitze und es für die Einrichtung spenden wolle.

Die Beelitzerin berichtete, wie froh die Menschen seien, die die Wohnungen nach Wochen oder Monaten in Übergangsheimen bekämen: „Sie sind alle dankbar, solange Männer weinen vor Freude, haben wir nichts falsch gemacht“.

Von Marion von Imhoff