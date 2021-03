Der Hohe Fläming blüht auf: Gärtnereien starten nach Zwangsschließung

Brück

Bunte Blütenpracht, kleine zarte Anzuchtpflänzchen in tausenden Töpfen und die Bienen sind auch schon da: Pünktlich zum metereologischen Frühlingsanfang können seit Montag die Gärtnereien wieder ihre Ware an den Kunden bringen. Nicht nur für die Händler, sondern auch für die Hobbygärtner und Balkonbepflanzer ein Freudentag. Für die Lieferanten teils etwas zu plötzlich. Doch da bringen die Kunden gern etwas Geduld auf. Eine Momentaufnahme in Brück zum Start in die Gartensaison.

Alle Hände in den Töpfen oder besser, an der Topfmaschine: In der Gärtnerei Döring in Gömnigk rotieren die Mitarbeiter, um die Gewächshäuser zu bestücken. Und dann sind da auch noch die Blumenläden in der Region, die jetzt schnellstmöglich beliefert werden wollen. Überlaufen ist die Gärtnerei am Dienstagnachmittag trotz wärmendem Sonnenschein nicht. Doch das hat im Ländlichen wohl eher andere Gründe: „Es war schon was los, aber viele warten den jetzt noch angekündigten Frost ab“, mein Inhaberin Kathleen Kelm.

Ganz leichte Minusgrade können Hornveilchen und Stiefmütterchen schon ab, Primel und Tausendschönchen hingegen mögen keinen Frost. So richtig Lockdown-Stimmung gab es in der Gärtnerei zum Glück nicht, denn neue Projekte künden von Aufbruchsstimmung und der Lockdown fiel in eine Zeit, die in der Gömnigker Gärtnerei die Winterpause markierte.

Dünger und Erde knapp bemessen

Anders im Gartencenter der Baumschule Müller. Winterpause wird hier nur im Januar gemacht. Es fehlen die Umsätze vom Februar. Die Freude wieder öffnen zu dürfen ist dennoch riesig. „Und unsere Kunden freuen sich mit uns“, kann Chefin Doris Karweina berichten. Für einige Lieferanten sei die Nachricht der Öffnung wohl etwas kurzfristig gekommen. Dünger und Erde ist etwas knapp bemessen. „Aber hier haben die Kunden Geduld.“ In Windeseile wurden die Blumentische bestückt und aktuell sind vor allem die Obstgehölze wie Johannis- oder Stachelbeere gefragt. „Wir haben genug zu tun und sind dankbar, wenn unsere Kunden darüber hinwegsehen, wenn hier und da im Eifer mal etwas im Weg steht.“

Zur Galerie Blütenpracht und viel Arbeit in den Gewächshäusern

Aufräumarbeiten, Reparaturen und Saisonkräfte ins Boot holen markierten die Vorbereitungen in der Gärtnerei Döring. „Jetzt starten wir mit dem Topfen der Kräuter“, sagt Kelm. Aktuell warten rund 75.000 Stiefmütterchen darauf, in ein neues Zuhause zu ziehen. Insgesamt elf Gewächshäuser gehören zur Gömnigker Gärtnerei, wo bald auch die Tomatenpflanzen Unterschlupf finden, von denen immerhin acht bis zehn Tonnen jährlich produziert werden und in den Regionalmärkten landen.

Rückblick auf holprigen Saisonstart

Rückblende März 2020: Der erste Lockdown fällt mitten in die Hochzeit der Stiefmütterchen. Etwa 12.000 Exemplare landen zwangsweise auf dem Kompost. „Niemand wusste, wie es weitergeht und die Hochzeit der Stiefmütterchen geht etwa bis Ostern“, erinnert sich die 44-jährige gelernte Floristin. Gott sei Dank wurden später die Maßnahmen gelockert. Der Verkauf konnte über die Sommer und Frühherbst weitergehen.

Doch es gab noch ein anderes Jahr, welches dem Gärtnerei-Team besonders im Gedächtnis blieb. „Frost bis Minus 15 Grad gab es 2013 bis etwa Mitte April. Rund 50 Prozent der Ware wurde nicht verkauft“, schildert Kelm. Ein Ausfall, wie er in jedem Jahr möglich wäre. Mit dem Wetter steht und fällt Angebot und Umsatz im Betrieb. Nun hat Kelm aufgrund der fast schon frühsommerlichen Temperaturen in der letzten Februarwoche fast schon ein „Blütenproblem“. Diese sind nämlich aufgrund der Temperaturen, die an der 20-Grad-Marke kratzten, dermaßen aufgeblüht, dass sie mit neuen gar nicht so schnell nachkommen.

Die Bienen sind schon da. Quelle: Natalie Preißler

Aufbruch statt Zusammenbruch ist mit der Öffnung der Gärtnereibetriebe wieder greifbar geworden. In diesem Jahr soll ein Verkaufsgewächshaus direkt neben dem Verkaufstresen mit Direktvermarktung einziehen. Dort möchte Kelm auch verschiedene Dekoartikel oder auch Dünger zum Kauf an bieten. Und auch eine Erdbeeranlage könnte bald folgen. „Man darf nicht stillstehen, wir haben ja noch mindestens zwei Jahrzehnte vor uns“, schließt die Inhaberin mit einem motivierten Ausblick.

Von Natalie Preißler