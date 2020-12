Der Postbote bringt den Meisterbrief nach Medewitz

Medewitz

Wohl dem, der kein Klagelied in diesen Zeiten anstimmen muss. Matthias Hein aus Medewitz gehört zu den Ausnahmen. Denn ungeachtet der durch einen Virus ausgelösten allgemeinen wirtschaftlichen Krise: Die meisten Bauarbeiter haben landauf landab weiter viel zu tun und das befreundete Handwerk ist nicht minder gut beschäftigt. Aufträge für die nächsten drei Monate sind bei Matthias Heinjedenfalls schon terminiert.

„Was keineswegs heißen soll, dass einem alles zufliegt“, sagt Matthias Hein. Für ihn geht immerhin das erste Jahr als Handwerksmeister zu Ende. Von sich aus macht er nicht viel Aufheben um diese Qualifizierung. Das feierliche Zeremoniell mit Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) war eigentlich für das Frühjahr geplant. Am 21. März sollte es im Potsdamer Nikolaisaal über die Bühne gehen und fiel damit in den ersten Lockdown wegen der sich ausbreitenden Covid-19-Pandemie.

Betriebsübernahme ist vorgesehen

Der Meisterbrief ist vor einiger Zeit eher unspektakulär per Post in den märkischen Südwestzipfel versendet worden. „Zum Glück ohne Knick im Papier“, sagt Matthias Hein. Jetzt schmückt die großformatige Urkunde das Büro des Familienbetriebs, der seit Mitte der 90er-Jahre in dem 500-Einwohner-Dorf existiert. Der Sohn will langfristig in die Fußstapfen von Vater Reinhard treten. Jener steht mit seinen 70 Lenzen noch mit reichlich Rat und Tat zur Seite, bringt seine Kontakte und Erfahrungen ein.

Laut Handwerkskammer Potsdam stellt sich für etwa 25 Prozent der Mitgliedsbetriebe die Frage der noch nicht geregelten Nachfolge. Gerade viele Gründer aus der Wendezeit erreichen jetzt die Rente – für manch Firmen in dem damals sehr gefragten Heizungs- und Sanitär-Gewerbe im Hohen Fläming zeichnen sich kaum Perspektiven ab.

Lehre beim VEB Elektrowärme

Matthias Hein indes musste seine Berufung auch erst finden. Er gehört immerhin zu den letzten Lehrlingen, die im VEB Elektrowärme Belzig – damals größter Kochplatten-Hersteller der Republik – ausgebildet worden sind. Als gelernter Industriemechaniker ging es für ihn nach Zivildienst und Abitur dann ins Handwerk.

Die Vormontage im VEB Elektrowärme Belzig. Im Mai 1985 läuft das Band. Quelle: MAZ/Michael Hübner

Die Schulbank im Zentrum für Gewerbeförderung Götz hat er von Februar 2017 zweieinhalb Jahre lang immer nach der Arbeit gedrückt. Freitagnachmittag und Sonnabendvormittag standen Theorie und Praxis auf dem Programm. Zwei Blöcke mit fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten wurden dort vermittelt – hier zusätzlich noch der Umgang mit Gas. Dazu noch Betriebswirtschaftslehre und Ausbilder-Schulung. „Allein der Austausch mit den Kollegen, von denen sich viele sehr spezialisiert haben, war sehr interessant“, erinnert sich Matthias Hein. Er lobt auch die moderne Ausstattung der Bildungsstätte.

Prüfung fast ohne Pause

Immerhin: Die Prüfungsaufgabe kam seinem Metier ziemlich nah. Es galt eine Bad-Installation von Grund auf zu planen, zu berechnen und dann zu bauen. „Die Herausforderung besteht im zeitlichen Limit“, weiß Matthias Hein zu berichten. „Dafür standen zweimal sieben Stunden zur Verfügung. Da legst Du fast keine Pause ein“, erinnert er sich an die Momente. Bis ihm mitgeteilt wurde, dass er sowohl die Vor- als auch die Abschlussprüfung tatsächlich im Wortsinne gemeistert hatte.

Ein Sextett aus dem Hohen Fläming 190 Absolventen des Meisterjahrgangs mussten ohne würdiges Zeremoniell auskommen. Neben Matthias Hein aus Medewitz hat eine Hand voll Absolventen aus dem Hohen Fläming die Schule und Prüfung erfolgreich bestanden. Es sind im Einzelnen: Kfz-Mechaniker Sebastian Jeschke aus Borkheide; Tischler Fabian Johst aus Borkheide; Metallbauer Maximilian Ryll aus Wiesenburg; Maurer und Betonbauer Sven Erdner aus Treuenbrietzen sowie Elektrotechniker Thomas Hiller aus Treuenbrietzen.

„Ich liebe die Freiheit bei der Arbeit, bin mein eigener Herr“, sagt Matthias Hein. „Dabei lerne ich häufig neue Menschen und abwechslungsreiche Aufgaben kenne“, sagt er. Obwohl ihn die Aufträge meist nicht weit vom Kirchturm seines Heimatortes weg führen. Obendrein zählt Zuverlässigkeit im Kundendienst. Das ist – neben Meisterbrief – von Bedeutung für ihn.

Von René Gaffron