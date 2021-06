Borkheide

Das EM-Spiel zwischen Deutschland und Frankreich Dienstagabend war für das deutsch-französische Ehepaar Bianca und Sébastien Muck aus Borkheide ein Muss. Während die gebürtige Berlinerin zu Beginn des Spiels 4 zu 3 für Deutschland tippte, behielt der Franzose mit seinem Tipp von 1 zu 0 für seinen Heimatfußballverein am Ende recht. „Die Besten werden gewinnen“, so sein Motto vor dem spannenden Spiel.

Das Eigentor des deutschen Kickers Mats Hummels in der 20. Spielminute brachte die gegnerische Mannschaft in Führung. Die deutschen Spieler konnten während des gesamten Spiels keinen Ausgleich mehr gegen Weltmeister Frankreich erwirken. Während für Fußballfan Bianca Muck das Spiel sehr ausgeglichen war, hat die französische Mannschaft im richtigen Moment „gezaubert“, betont Sébastien Muck. „Aber das Spiel war schon anstrengend, auch für die Franzosen.“

Heftiges Gewitter

Das gute Zusammenspiel der deutschen Mannschaft lobt Bianca Muck nach dem Spiel. „Sie haben als Einheit gespielt und waren ballsicher. Für mich hatte die deutsche Mannschaft mehr Ballkontakt, sie haben aber dann viele Fehlpässe gemacht. Dafür wird man bestraft“, sagt die Expertin, die seit ihrem achten Lebensjahr im Berliner Fußballclub „Süd-Ost“ und später in Neukölln spielte. Anfang 30 baute sie in Großbeeren eine eigene Frauen-Fußballmannschaft auf.

Das Spiel erlebte das Ehepaar in einem Musikcafé auf Kreta (Griechenland), wo sie gerade Urlaub machen. „Das Spiel war schrecklich, weil gerade ein heftiges Gewitter wütete und wir ständig Stromausfall hatten. So viel Energie war während des Spiels. An diese Partie werden wir uns bestimmt immer erinnern“, betonen Bianca und Sébastien Muck, die während des Stromausfalls auf das Handy zurückgriffen und sich über den Livestream das Fußballspiel zwischen ihren Heimatnationen weiteranschauen konnten.

Herz schlägt für Bundesliga

Der Haussegen hängt nicht schief, betont das Ehepaar nach dem Fußballspiel. „Eine der beiden Mannschaften sollte heute Abend gewinnen und Bianca ist der Fußballfan von uns beiden. Ich bin hinter meiner Mannschaft. Die Franzosen können richtig gut zusammenspielen und viel machen“, betont der 46-Jährige. Das deutsch-französische Paar schaut sich noch einige EM-Partien an, vor allem die Spiele der deutschen und französischen sowie der portugiesischen und spanischen Mannschaften. Doch das Herz der gebürtigen Berlinerin schlägt mehr für die Bundesliga, wie sie verrät.

„Das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich heute Abend wirkte blockiert“, findet Sébastien Muck, der im Vergleich das Spiel der portugiesischen Mannschaft viel schwungvoller und lebendiger fand. „Ich verfolge bei der EM nicht jedes Spiel, aber bei den Portugiesen war richtig Pfeffer dahinter. Die trauen sich und gehen auch mal ein Risiko ein“, resümiert Bianca Muck. Die nächste Partie zwischen Deutschland und Portugal diesen Samstag wird sich das Paar auf jeden Fall anschauen. „Das wird sehr interessant sein und es ist die letzte Chance für Deutschland. Da drücken wir die Daumen, dass sie ihr Spiel zeigen können“, betonen beide.

Von Johanna Uminski