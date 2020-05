Diamantene Hochzeit: Margot und Martin Kranepuhl können nur im kleinen Kreis feiern

Linthe

Sie war 19 Jahre und er 22 Jahre alt – am 17. Mai 1960 gaben sich Margot und Martin Kranepuhl das Ja-Wort. Ein halbes Jahr später kam Tochter Marion zur Welt. Vier Jahre darauf macht Sohn Sigmar das Familienglück im Hause Kranepuhl perfekt. Am Sonntag feiern Margot und Martin Kranepuhl aus Linthe nun ihre Diamantene Hochzeit.

„Wir haben die große Feier mit etwa 40 Gästen wegen des Corona-Virus abgesagt“, berichtet das Jubelpaar. Mit ihren Kindern sowie Enkel- und Urenkeln feiern Margot und Martin Kranepuhl das große Fest zu 60 Jahren Ehe nun in kleiner Familienrunde.

Große Hochzeitsfeier vor 60 Jahren: Margot und Martin Kranepuhl aus Linthe gaben sich am 17. Mai 1960 das Ja-Wort. Quelle: Johanna Uminski

Sonntags seien Margot und ihre Freundinnen oft Spazieren gewesen, erinnert sich die Jubilarin. „Damals war die Chaussee nicht so belebt wie heute“, sagt die 79-Jährige. Während der Spaziergänge kamen ihnen oft die Jungs aus Nichel mit ihren Fahrrädern oder Mopeds entgegen.

Unter ihnen war auch Martin Kranepuhl, dessen dunkle Haare der jungen Frau sofort auffielen. „Die dunklen Haare hat er noch immer. Er hat kaum graue Haare“, sagt die Lintherin. „Wir haben uns öfter gesehen. Drüben im Saal sind wir auch gelegentlich zum Tanzen gegangen.“

Drei Stuben im Erdgeschoss ausgeräumt

Zum großen Hochzeitsfest vor 60 Jahren kamen rund 60 Gäste, berichtet das Jubelpaar. Gegessen wurde im Elternhaus von Martin Kranepuhl in der Teichgasse. „Die drei Stuben im Erdgeschoss wurden alle ausgeräumt, damit für die Gäste Platz war“, erinnert sich noch Martin Kranepuhl. „Im Anschluss sind wir zum Tanzen in die Gaststätte gegangen.“

Und noch eine Sache ist dem Jubelpaar in Erinnerung geblieben: „Es hat vormittags kräftig gewittert und in Strömen geregnet. Damals war die Straße aus Kopfsteinpflastern und ein Sommerweg ging daneben lang. In der Kuhle sammelte sich das Wasser.“ Damit das Kleid nicht dreckig wurde, wurden auf den Boden Bretter verlegt, sagt Margot Kranepuhl, die im weißen Brautkleid, mit langer Schleppe und weißem Blumenstrauß heiratete. Begleitet wurde die Hochzeitsgesellschaft von einer Blaskapelle.

Große Hochzeitsgesellschaft: Vor 60 Jahren haben Margot und Martin Kranepuhl geheiratet. Quelle: Johanna Uminski

Viel Zeit für Freizeitaktivitäten hatte das Ehepaar nicht. Margot und Martin Kranepuhl arbeiteten in der LPG, er als Traktorist und sie im Kuhstall. „Ich musste sieben Tage in der Woche arbeiten. Wir sind mit der Landwirtschaft groß geworden und kannten es nicht anders“, sagt die Lintherin.

Bereits um halb drei musste sie täglich aufstehen, um die Milch für den Abtransport in dem Behälter fertig machen, erklärt sie. „Gegen 6 Uhr wurde die Milch abgeholt. Da mussten wir mit den Kühen fertig sein.“

Zum ersten und letzten Mal im Flugzeug

Busreisen wurden über die LPG organisiert, sagt das Jubelpaar. „Wir waren im Harz und im Schwarzwald“, berichten Margot und Martin Kranepuhl. Nach Warschau in Polen sind sie mit dem Flugzeug geflogen. „Das war das erste und letzte Mal, dass ich geflogen bin. Ich war schon neugierig, aber am Fenster wollte ich nicht sitzen“, sagt Margot Kranepuhl.

Die geplante große Feier zur Diamantenen Hochzeit musste abgesagt werden. Dennoch hoffen die Kranepuhls, dieses Jahr die große Runde nachholen zu können. „Ich werde im November 80 Jahre alt. Je nachdem wie dann die Lage ist, können wir vielleicht nachfeiern“, sagt Margot Kranepuhl.

Von Johanna Uminski