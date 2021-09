Brück

Die Alte Brücker Post existiert bereits seit 21 Jahren. Die Jubiläumsfeier im letzten Jahr konnte aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden. Auch für dieses Jahr ist keine Jubiläumsfeier angesetzt. „Vielleicht feiern wir das 23. oder 25. Jubiläum“, sagt Ricarda Müller mit einem Lächeln, die gemeinsam mit Annie Tilmant die Alte Brücker Post vor zwei Dekaden zum Leben erweckt hat.

„Stolz sind wir, dass wir diese Kontinuität beibehalten haben, trotz Schwierigkeiten. Wir sind unseren Visionen treu geblieben, eine Bildungs- und Begegnungsstätte sowie ein offenes Haus zu sein. Wir haben uns auf unserem Weg nicht beirren lassen.“ Seitdem haben Menschen aus fast allen Kontinenten der Welt die „Alte Brücker Post“ besucht, berichten beide Brückerinnen stolz, die sich seit ihrer Jugendzeit für Menschenrechte und Demokratie einsetzen.

Auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen fanden im Seminar-, Kultur- und Gästehaus in der Ernst-Thälmann-Straße 38 in Brück einen Ort der Ruhe, berichtet Ricarda Müller. „Wir bieten Hilfestellungen, egal ob in Form von Obdach, mit einem Bett oder beim Ausfüllen von Formularen. Oder Menschen, die vom Leben müde sind und Erholung brauchen, finden hier die Ruhe. Das ist die Qualität des Hauses.“

Botschaft für weiteren Lebensweg

Diese Besonderheit des Hauses spüren auch Touristen, erklärt die Brückerin. „Die sagen, dass es bei uns sehr einfach ist, die Zimmer sind nicht luxuriös eingerichtet, aber man merkt, dass alles mit Liebe gemacht ist.“ Nach über 20 Jahren blicken Annie Tilmant und Ricarda Müller auf ein Objekt, das Begegnungsstätte ist, in der die Bildungsarbeit und Kulturveranstaltungen im Fokus standen. Themen zu Gesundheit und Umwelt, Politik, Menschenrechten und regelmäßige Lesungen oder Konzerte runden die Arbeit der beiden Brückerinnen ab.

Beide Frauen schicken auch Nachrichten zu Themen, über die die Menschen vielleicht noch zu wenig nachdenken, sagt Annie Tilmant. „Wir bekommen nicht immer augenblicklich Rückmeldungen von den Leuten, aber sie nehmen die Botschaft mit in ihren weiteren Lebensweg.“ Als 1995 der Mann von Ricarda Müller verstarb, durchlebte sie einen persönlichen Umbruch und traf durch einen Zufall Annie Tilmant. „Wir haben festgestellt, dass wir gemeinsame Werte und Visionen haben. Und letztendlich haben wir diesen Schritt gewagt, die Alte Brücker Post zu kaufen und als Seminar-, Kultur- und Gästehaus auszubauen.“

Die Menschlichkeit wachgerüttelt

Viele besondere Momente, Gespräche und Erinnerungen sind den beiden Brückerinnen aus über 20 Jahren Alte Brücker Post im Gedächtnis geblieben. „Da ist es schwierig eine Erinnerung hervorzuheben. Es waren viele schöne Momente bei den Veranstaltungen, wo nicht die Menge der Besucher die ausschlaggebende Rolle gespielt hat, sondern wo bestimmte Begegnungen zwischen den Menschen entstanden sind. Das ist auch das Wertvolle“, betont Ricarda Müller.

Vor zehn Jahren fand beispielsweise eine große Ausstellung über das Leben und die Ankunft von Flüchtlingen statt. Die Schüler hatten zuvor keinen Zugang zu dem Thema, aber nach der Ausstellung waren sie emotional berührt, berichtet die Brückerin. „Die Menschlichkeit und das Zwischenmenschliche wird in diesen Veranstaltungen wachgerüttelt.“

Besuch von Neonazis

Es gab aber auch Schwierigkeiten und Sorgen, berichten die Leiterinnen des Alten Brücker Post weiter. „Viele Projekte haben wir mit privaten Finanzmitteln getragen. Und als vor 15 Jahren noch mehr Neonazis in Brück waren, haben wir auch öfter von denen Besuch gehabt. Das sind alles Situationen, mit denen man umgehen muss. Die Leute haben uns damals auch gefragt, ob wir nicht Angst haben? Nein, haben wir nicht. Ich denke, es ist auch wichtig, Positionen einzunehmen.“

Die Alte Brücker Post ist mit ihren zahlreichen und regelmäßigen Kulturveranstaltungen aus der Planestadt nicht mehr wegzudenken und hat in den 20 Jahren Spuren im Ort hinterlassen. „Die moralische und praktische Unterstützung von Brückern war beim weiteren Aufbau der Begegnungsstätte da. Die Bürgermeister der Stadt Brück unterstützten von Anbeginn moralisch die kulturellen und politischen Angebote des Hauses“, sagt Ricarda Müller.

Um die Aktivitäten des Hauses der zwei Jahrzehnte in der Form weiterzutragen, ist eine Kooperation mit anderen Vereinen in Brück eine Möglichkeit, diese aufrechtzuerhalten. „Damit die Aktivitäten der Alten Brücker Post auf mehreren Schultern getragen werden können“, dies wünschen sich Ricarda Müller und Annie Tilmant.

Am 5. September veranstaltet der Verein „Mensch SEIN“, den Ricarda Müller und Annie Tilmant 2016 gegründet haben, zugunsten der Tiertafel Bad Belzig in der Zeit von 10 bis 17 Uhr einen „Kunst und Trödel“-Markt auf dem Erholungsgelände der „Alten Brücker Post“. Mit dem Spendenerlös wird die Tiertafel Bad Belzig unterstützt. „Bedingt durch die Pandemiesituation ist das nun der dritte Anlauf für die Veranstaltung - wir sind daher gut vorbereitet und hoffen, dass das Wetter mitspielt. Dann wird es bestimmt ein schöner und erfolgreicher Sonntag.“

Von Johanna Uminski