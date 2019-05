Cammer

Auf der einen Seite weite Felder im Naturschutzgebiet, auf der anderen gesperrte Wälder des riesigen Truppenübungsplatzes Lehnin/ Brück. Aufgereiht an der Landesstraße 85 liegen im Norden des Amtes Brück vier Dörfer. Die Ortsteile Cammer, Damelang/ Freienthal und Oberjünne bilden die Gemeinde Planebruch. Die einzige Straße ist ihre Lebensader – und zuweilen eine Problemzone.

Radpiste ist großes Ziel

Einig sind sich Bürger und Lokalpolitiker daher in der von Jahr zu Jahr stärker werdenden Forderung nach einem Radweg entlang der L85. Er soll zwischen Brück und Golzow für Sicherheit sorgen und den Freizeitwert der Orte erhöhen. Das zeigen Transparente in allen Orten. Entsprechend bleibt die Radstrecke eines der Hauptthemen für die neue Legislaturperiode der Gemeindevertretung und den Bürgermeister.

Zur Kommunalwahl am 26. Mai bekommt es der langjährige Amtsinhaber Ulf Dingelstaedt nun mit zwei Herausforderern zu tun. Die Partei Bündnis 90/Die Grünen schickt Andreas Koska aus Cammer ins Rennen. Für die Wählergruppe Freizeitinitiative Planebruch kandidiert Dirk Borgwardt aus Damelang für den Chefposten.

Wer kandiert für die Gemeindevertretung? Für die Wahl zur Gemeindevertretung Planebruch ringen 18 Männer und Frauen um einen der zehn Sitze. Sie kandidieren auf den Listen einer Partei sowie dreier Wählergruppen. Für die Partei Bündnis 90/ Die Grünen treten an: Aline Liebenow, geboren 1977, Diplom-Sozialpädagogin, sowie Andreas Koska, 1956, Journalist. Für die Wählergruppe Freie Bürger und Bauern ( FBB) kandieren: Gudrun Schmidt, 1954, Tierärztin; Ronald Hoffmann, 1964, Geschäftsführer, sowie Florian Wernitz, 1984, Landwirt. Für die Wählergruppe Bürgerliste Planebruch stellen sich zur Wahl: Ulf Dingelstaedt, 1963, Lehrer; Nino Winkelmann, 1982, Krankenpfleger; Stephan Burow, 1979, Wirtschaftsinformatiker; Marco Lukas, 1976, Maler; Manuel Siebeck, 1964, Postzustellerin; Christian Schulze, 1984, Wirtschaftsingenieur, sowie Maik Sternberg, 1981, Dachdecker. Für die Wählergruppe Freizeitinitiative Planebruch kandidieren: Dirk Borgwardt, 1971, Kfz-Meister; Steffi Notzke, 1985, Diplom-Betriebswirtin; Thomas Krüger, 1989, Fachkraft für Lebensmitteltechnik; Mike Krause, 1971, Wasserbaumeister; Jörg Falkenthal, 1963, Instandhaltungs-Meister, sowie Thomas Schwäbe, 1969, Zimmermann.

Für die zehn Sitze in der Gemeindevertretung schicken drei Wählergruppen sowie eine Partei jetzt 18 Kandidaten ins Rennen. Bürgermeister Dingelstaedt ist stolz darauf, dass es auch zu dieser Wahl wieder gelungen ist, Kandidaten aus allen Ortsteilen zu gewinnen. So soll weiterhin die Gleichberechtigung der Dörfer organisiert werden können.

Verlass auf die Vertreter

Fraktionen waren dazu nie ein Thema im Dorfparlament. „Ich konnte mich bisher immer auf die Gemeindevertreter verlassen, die mitdenken und auch mit Zahlen umgehen können“ , sagt der Bürgermeister. Er steht seit 1998 an der Spitze der Gemeinde. „Ohne Zahlen brauche ich ihnen gar kein Projekt vorzulegen“, sagt Dingelstaedt.

Die Gemeinde Planebruch Die Gemeinde Planebruch hat insgesamt 1012 Einwohner. Sie erstreckt sich auf einer Fläche von 65,4 Quadratkilometern. Ortsteile sind Cammer, Damelang/ Freienthal und Oberjünne.

So sei gemeinsam viel erreicht worden. Straßen wurden gebaut und Nebenanlagen an der neuen Ortsdurchfahrt saniert. Alle Orte haben Spielplätze, Jugendklubs und Gemeindehäuser. Das Domizil in Cammer wird dieses Jahr noch komplett saniert für gut eine halbe Million Euro. In Oberjünne steht der Umbau der Gemeindescheune zum Mehrgenerationentreff auf dem Plan. Der Kindergarten in Cammer ist saniert.

Freiwilliges Sicherungskonzept

Finanziell macht sich der Ortschef allerdings Sorgen um die Zukunft. Zwar kommt die Gemeinde aktuell mit gesundem Haushalt ohne Kredite aus und habe ihr Vermögen stetig gemehrt. „Doch machen die Abschreibungen für die getätigten Investitionen Sorgen.“ Daher habe sich die Gemeinde entschieden, „freiwillig in ein Haushaltssicherungskonzept zu gehen, um nachzuweisen, dass unser Plan nachhaltig ist“, erklärt Ulf Dingelstaedt.

Wer regiert derzeit? Bürgermeister der Gemeinde Planebruch ist Ulf Dingelstaedt. Die Gemeindevertretung mit zehn Sitzen bilden fünf Abgeordnete der Bürgerliste Planebruch, drei Vertreter der Wählergruppe Freie Bürger und Bauern sowie zwei Abgaordnete der Wählergruppe Freizeitinitiative Planebruch. Bei der vorigen Kommunalwahl 2014 errangen die Gruppe Bürgerliste Planebruch 46,2 Prozent der Stimmen; Freie Bürger und Bauern 28,8 Prozent sowie die Freizeitinitiative Planebruch 25 Prozent.

Damit soll auch ein allgemeines Problem verdeutlicht werden im ländlichen Raum. Die Eigenfinanzierung reiche nicht aus bei vielen Gemeinden. „Daher dürfen uns das Land und der Kreis nicht hängen lassen. Sie müssen für einen Ausgleich zwischen Städten und Gemeinden für gleiche Lebensverhältnisse sorgen“, fordert der Lokalpolitiker. „Sonst gibt es bald Aufgaben, die wir uns so nicht mehr werden leisten können.“

Cammer ist der zentrale Ort der Gemeinde Planebruch. Quelle: Dirk Fröhlich

Der Ortschef setzt weiter auf Teamarbeit mit Bürgern und Vereinen. „Nur so kann das alles hier so gut laufen“, sagt Dingelstaedt. Viele Bürger engagieren sich für ein aktives Dorfleben, oft an mehreren Stellen parallel. Durch inzwischen große Feste wie das Oldtimer-Treffen im Gutspark oder das Mühlenfest an der historischen Bockwindmühle sei die Gemeinde weithin bekannt geworden. Das zeige ich auch beim Zuzug. Berliner, Potsdamer und Brandenburger ziehen nach Planebruch.

Neues Wohngebiet auf dem Markt

Optimistisch ist der Bürgermeister daher, dass es kurzfristig gelingt, die 15 Grundstücke im kommunalen Wohngebiet in Cammer zu vermarkten. Es soll mit bewusst günstigen Preisen ohne Gewinnabsicht der Gemeinde dazu beitragen, junge Familien anzuziehen.

Ihren Beitrag zur Energiewende leisten will die Gemeinde mit der Beteiligung am Windpark bei Oberjünne. Große Herausforderung bleibt die Herauslösung des Ortsteiles aus dem Golzower Wasser- und Abwasserzweckverband. Dann soll mit dem Brücker Verband AZV eine zentrale Entsorgung aufgebaut werden, erklärt der Bürgermeister.

Wer kandidiert als Ortsvorsteher? Für die Wahl zum Ortsvorsteher treten an im Ortsteil Cammer: Andreas Koska für Bündnis 90/Die Grünen sowie als Einzelwahlvorschlag Ulf Dingelstaedt. Für die Wahl zum Ortsvorsteher im Ortsteil Damelang/ Freienthal kandieren Dirk Borkwardt von der Freizeitinitiative Planebruch sowie Nino Winkelmann von der Bürgerliste Planebruch. Im Ortsteil Oberjünne wird der Ortsbeirat außerhalb der Kommunalwahl später gesondert gewählt durch eine Bürgerversammlung.

Und bei der nächsten Kommunalwahl in fünf Jahren sollen dann auch die Bürger in Oberjünne ihren Ortsbeirat direkt wählen können. Als eine Altlast aus dem Gebietsüberleitungsvertrag mit der Gemeinde Kloster Lehnin erfolgt die Wahl dieses Gremiums derzeit noch in einer Bürgerversammlung. Nach der Wahl ist somit schon wieder vor der Wahl – zumindest in Oberjünne.

Von Thomas Wachs