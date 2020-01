Susken Rosenthal bestellt mit Kunst die Welt

Baitz

Stuttgart, Berlin, Baitz, Wien: Das sind nur vier von vielen Stationen im Leben der international agierenden Künstlerin Susken Rosenthal. Seit fast 30 Jahren im Fläming heimisch, zieht es die 63-jährige bildende Künstlerin aus Baitz immer wieder hinaus in die Welt, wo sie lange Stationen macht. Von Juli bis September stellt sie in diesem Jahr nun in Wien aus in einem fünf Meter hohen Raum. Sie baut dorthinein eine Skulptur, „die den gesamten Raum erfasst“.

Susken Rosenthal hatte Residenzstipendien in Finnland, Japan und 2019 in Italien. Auch auf Schloss Wiepersdorf war sie Stipendiatin. 2010 war das. Jedes Mal blieb sie für mehrere Wochen und schuf Kunst. „Das ist einfach toll.“

Kunst auf der Burg

Ihr Mann ist der Klangkünstler Benoit Maubrey, 1952 in Washington D.C. geboren. Bekannt ist Susken Rosenthal hierzulande auch als Kulturmanagerin. Sie gründete 2007 die Kunsträume auf Burg Eisenhardt und leitete sie drei Jahre lang. Doch die Stadt kündigte die Nutzung der 300 Quadratmeter. Rosenthal zog sich enttäuscht zurück aus dem öffentlichen Kulturleben im Fläming. „Total“, sagt sie.

Mieter der Räume auf der Burg war der Verein „ Kunstpflug – für aktuelle Kunst im Hohen Fläming“, dessen Vorsitzende Susken Rosenthal 20 Jahre war. Als solche organisierte sie mit Künstlerkollegen zahlreiche, teils spektakuläre Open-Air-Kunstprojekte auf den Wiesen und in den Wäldern der Region. Denn der Fläming war für sie nach der Wende ein karger künstlerischer Boden, den es zu beackern galt.

Mit dem Barkas nach Baitz

Kurz nach der Wende hatte es das Künstler-Paar von West-Berlin nach Baitz gezogen. „Wir wollten, dass unser Kind in der grünen Natur aufwächst.“ Und der Plan ging auf. „Unser Sohn ging in den Kindergarten und wir bauten unsere Projekte aus.“ Eines davon war Kunstpflug.

Der Hof bietet genug Fläche, sich künstlerisch auszutoben. In einer Remise ist ihr Atelier. Ein kleiner Ofen bullert, es gibt Kaffee aus blauen Tassen und viel Platz, Weißfläche, Tische mit Skulpturen, die Susken Rosenthal erst im Kleinen und dann in großen Maßen schafft.

Kulturschock auf dem Land

Als sie mit ihrem sehr alten Barkas in Baitz damals um die Ecke kamen, Susken Rosenthal war gerade 35 Jahre alt, schauten die neuen Nachbarn nicht schlecht. „Die hatten schon ihren ersten VW-Golf. Der Barkas hat uns schon einige Türen geöffnet.“

Wie ist Baitz und wie hat es sich verändert, wie hat es in den fast 30 Jahren Blick geschärft? Oder ist es so sehr Heimat geworden, dass sie gar nicht mehr den Vergleich macht? „Es war am Anfang tatsächlich ein Kulturschock, ich habe mich noch nie so fremd im eigenen Land gefühlt.“ Die Leute seien sehr nett gewesen, „aber sie haben auch schon geschaut, was aus dem Westen da kommt“.

Bunt wie „Entenhausen“

Ihr Mann habe sich sofort sehr leicht integriert als Amerikaner, „so wie die Männer halt sind, sich gleich geduzt und Schulterklopfen. Bei mir hat es länger gedauert. Ich habe gefremdelt.“ In Niederbayern wäre es ihr genauso gegangen. „Man muss es nicht in die Ost-West-Schiene schieben. Es hat auch etwas mit Stadt-Land zu tun“, sagt Susken Rosenthal.

Baitz sehe mittlerweile aus „wie Entenhausen. So bunt. Vor zwei Jahren haben sie hier die Laternen und Gehwege gemacht. Die Patina habe ich geschätzt“.

Für Susken Rosenthal ist Baitz „ein sehr positiver Ort. Die Jugend wandert nicht ab“. Sie bauen die Höfe auf, leben dort mit ihren Kindern. Die Baitzerin erwähnt auch das Gemeinschaftswerk im Dorf, das Heizwerk, das rund 30 Höfe versorgt und gemeinsam betrieben wird. „Das schafft schon Gemeinschaft.“

Das ist ihr Blick auf Baitz, auf den Fläming. Doch wer ist Susken Rosenthal?

Eltern stammen aus Rumänien

Geboren ist sie in Stuttgart. Ihre Eltern stammen aus Siebenbürgen in Rumänien. „Da sprechen sie einen alten deutschen Dialekt.“ Es ist der Ursprung ihres Vornamens. Susken ist die Koseform von Susanne. 1979 kam Susken Rosenthal zum Studium nach Berlin. War Meisterschülerin an der Universität der Künste.

„ Kunstpflug ist ein programmatischer Titel, weil es genau darum ging. Wir wollten den kulturellen Acker bepflügen und haben mit uns bekannten Künstlern Projekte gemacht.“

Aus der Vita der Künstlerin Von 1977 bis 1986 studierte Susken Rosenthal Kunst an der UdK Berlin und Accademia die Belle Arti Florenz. Ein Post Graduate Stipendium am California Institute of Arts in Los Angeles (Studium Bühnenbild) folgte in den 1987 und 1988. Den Förderpreis für Bildende Kunst des Landes Brandenburg erhielt sie 1997. Von 2004 bis 2006 lehrte sie an der Fachhochschule für Gestaltung in Dessau. Aufenthaltsstipendien hatte sie in Wiepersdorf (2010), Finnland (2012), im slowakischen Kosice (2012), Japan (2013) und Italien (2019). Mehr über die Künstlerin unter www.susken-rosenthal.de

Und dann sagt Susken Rosenthal einen relativ harten Satz: „Wir haben das hier als kulturelle Wüste wahrgenommen in unserer westlichen Ignoranz. Wir kamen mit unserem konzeptionellen Ansatz. Dergleichen gab es hier nicht.“ Und: „Wir sind der erste Schwung, der aus West-Berlin hier her schwappte auf das Land.“

Kunst nicht im Elfenbeinturm

Ihr ist wichtig, Kunst mit Ortsbezug herzustellen, mit regionalen Begebenheiten. Da wären auch die verschobenen Seiten eines Fotokörpers mit Bildern. Eines ihrer Objekte „Unter Kiefern“ ist Bestandteil des Internationalen Kunstwanderweges Hoher Fläming. 1999 gab durch Kunstpflug in Gewerbegebieten Installationen von 30 Künstlern mit teils riesigen Installationen, unterstützt von dort ansässigen Firmen. „Die haben Unglaubliches geleistet.“

Im Klinkengrund präsentierte Susken Rosenthal ein Foto-Objekt mit Hausansichten, verschoben, versetzt, ein Körper mit vielen Blickwinkeln, mit dem sie dann auch durch die Siedlung dort und die Landschaft zog.

„Den Ort mit der Kunst zusammenbringen“, das ist Susken Rosenthals Ansatz. Den Verein Kunstpflug gibt es nicht mehr. In ihrem Kopf nun sind Ausstellungen in der weiten Ferne. So wie nun in Wien.

Von Marion von Imhoff