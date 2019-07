Borkheide

Ein Leben ohne Musik kann sich Reinhard Goydke nicht vorstellen. Der 81-Jährige war Musiklehrer und spielte in diversen Bands wie der „Heide Combo“ aus Borkheide und der „ Fläming Combo“ aus Niemegk.

Wie er verrät, wollte er zunächst eigentlich gar nicht Lehrer werden. 62 Jahre lang hat er in der Potsdamer Singakademie mitgewirkt. Auch heute noch ist der Borkheider aktiv, viel unterwegs – und Musik spielt nach wie vor eine große Rolle in seinem Leben. Anstatt seinen Garten und Lebensabend in Ruhe zu genießen, ist er Chorleiter des neu gegründeten Borkheider Chores „ Viva la musica“, singt mit Reha-Patienten in Belzig und gibt noch immer Gitarrenunterricht.

Aufnahmestopp bei den Lehrmeistern

Mit 14 Jahren startete Reinhard Goydke seine Ausbildung zum Dreher. Zeitgleich bekam er von seinem Onkel Akkordeonunterricht. „Mir war das zu albern“, sagt er. Mit 19 Jahren kaufte er seine erste Gitarre und nahm Gitarrenunterricht. Lehrer wurden gesucht, als die Polytechnische Schule aufgebaut wurde, berichtet der 81-Jährige. Der gebürtige Potsdamer wurde beworben. „Ich wollte nie Lehrer werden“, gesteht er.

Vielmehr wollte er eine berufliche Laufbahn als Lehrmeister einschlagen. Doch in Erfurt, wo er sich zum Lehrausbilder hätte ausbilden lassen können, war Aufnahmestopp. „Da habe ich mir gesagt, dann machst du ein Jahr Lehrer und dann kannst du noch immer den Lehrmeister machen.“ Es kam aber anders.

Seit 1998 im Ruhestand

„Ich habe da in der Grundschule wohl ganz ordentlich eingeschlagen, als Grundschullehrer.“ 1961 kam der Potsdamer an die Borkheider Grundschule. Nach der Wende arbeitete er in Niemegk und als Aushilfe in Brück als Lehrer. Seit 1998 ist Reinhard Goydke im Ruhestand.

Bis zum letzten Jahr unterrichtete der Senior an der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark in deren Außenstelle in Kleinmachnow. Heute gibt er noch Unterricht an der Borkheider Grundschule und singt alle zwei Wochen mit Patienten in der Belziger Rehaklinik – und das schon seit 25 Jahren.

Immer aktiv sein

„Das kommt gut an, weil die Patienten früher gesungen haben und sie finden es schön, wieder selber zu singen“, erklärt Goydke das Interesse der Patienten. Ans Aufhören denkt der Rentner noch lange nicht. „Ich brauche den Umgang mit Leuten. Das ist für mich wichtig.“ Aktivität und Bewegung haben für Reinhard Goydke bis heute eine große Bedeutung. „Ich will ja nicht nur eine Delle auf der Couch hinterlassen.“

