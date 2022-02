Borkheide

Am 18. Februar 1912 hob Flieger Hermann Pentz mit dem Grade-Eindecker „Libelle“ samt einem Stoffsack voller Briefe in die Luft. Ein historischer Tag nicht nur für Borkheide, sondern für die deutsche Fluggeschichte. Denn an diesem Tag fand der erste Postflug in Deutschland von Bork, dem heutigen Borkheide, nach Brück statt, freut sich Burckhard Ballin, Vorsitzender der Hans-Grade-Gesellschaft.

In seinem Stoffsack, den Pentz an den Streben des Grade-Fliegers befestigte, befanden sich etwa 100 Briefe und Postkarten – unter anderem an den Kaiser, den Kronprinzen und Prinz Heinrich von Preußen. Eigens für die erste Luftpostbeförderung zeichnete Hans Grade eine Briefmarke, um auf die besondere Postzustellung auf dem Luftweg hinzuweisen.

„Hans Grade hat in seinem Büro zwei Varianten gezeichnet, weil die Post sich damals geweigert hat, die Briefe und Postkarten entsprechen zu kennzeichnen, obwohl sie die Luftpost zum Flugplatz gebracht und abgeholt haben“, sagt Ballin.

Zum Jubiläum ist aufgrund der Wintersaison auf dem Museumsgelände und der Corona-Pandemie nichts geplant, bedauert Ballin. „Zum 100. Jubiläum vor zehn Jahren ist damals ein Hubschrauber von Borkheide nach Brück zu den Titanen geflogen und hat dort einen Sack voller Briefe abgegeben“, weiß Vizevorsitzende Kathrein Kühn. Weitere Informationen zu dem historischen Tag vor 110 Jahren in Borkheide hat Burckhard Ballin.

Damit es ersichtlich ist, dass es sich bei dem historischen Moment um die erste Luftpostbeförderung in Deutschland handelt, hat Hans Grade selbst eine Briefmarke kreiert. Quelle: Johanna Uminski

„An dem Tag standen einige Menschen auf dem Flugfeld Bork vor dem Grade Eindecker als der damalige Vorsitzende des rührigen Verkehrsvereins Bork, Kurt Schäfer, dem anwesenden Flieger Hermann Pentz einen Stoffsack überreichte“, erzählt Ballin. Gegen 16 Uhr startete der Pilot seinen Flug nach Brück. „So wie einst die erste Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth nun der erste Postflug in Deutschland von Bork nach Brück“, sagt Ballin stolz.

Einen zweiten Postflug gab am 25. Februar in Anwesenheit von Kameraleuten mit Filmkameras, die das historische Ereignis in bewegten Bildern festhielten. Geflogen wurden die Postflüge meistens an jedem Sonntagnachmittag. Ballin: „Am Sonntag, 4. März 1912, wurden bereits 400 Sendungen transportiert. Danach wurden aufgrund der gesammelten Erfahrungen Postflüge zwei bis dreimal die Woche durchgeführt.“

Anfragen auch aus Beelitz und Belzig

In der Zwischenzeit signalisierten die benachbarten Orte wie Fichtenwalde und Klaistow an den Postflügen Interesse, die von einem Landeplatz in Beelitz-Heilstätten bedient werden sollten. „Auch aus Beelitz und Belzig kamen Anfragen, dort Start- und Landeplätze zu errichten“, sagt Burckhard Ballin.

Historischer Tag für den Verein und die Gemeinde (von links): Burckhard Ballin und Kathrein Kühn, Vorsitzende des Hans-Grade-Vereins in Borkheide, sowie Andreas Kreibich, Borkheider Bürgermeister Quelle: Johanna Uminski

Doch so recht konnte sich die Deutsche Post nicht mit dem Transport ihrer Sendungen durch die Luft anfreunden, obwohl sie diese jeweils von und zu den Start- und Landeplätzen befördert hatten. Ballin: „So entschied man sich, die Luftpostbeförderung zum Ende August 1912 einzustellen. Was bleibt, ist ein denkwürdiges Datum.“

Baugenehmigung zum Ende des Jahres

Das Ereignis, dass sich nun zum 110. Mal jährt, ist für die Gemeinde und den Verein ein besonderes Datum. „Alles, was mit Hans Grade und dem Ort zu tun hat, ist für uns relevant“, betont Vize-Vorsitzende Kathrein Kühn.

Auch Andreas Kreibich, Borkheider Bürgermeister, weiß um das besondere Datum für seine Gemeinde. „Es gehörte sehr viel Mut dazu, sich in so eine Maschine zu setzen, es hätte auch schief gehen können. Leider ist der erste Postflug in Deutschland von Bork nach Brück in Vergessenheit geraten.“

60. Geburtstag von Hans Grade: Der Ingenieur vor seinem Heim im Mai 1939. Quelle: Bundesarchiv

Umso erfreulicher ist zum Jubiläum die freudige Nachricht rund um das Flugzeugmuseum IL18. „Wenn alles gut geht, ist zum Ende des Jahres die Baugenehmigung da und das Flugzeugmuseum kann auf den alten Flugplatz umgesetzt werden“, verrät der Bürgermeister.

Entsprechende Beschlüsse wurden Ende Januar von den Gemeinderatsmitgliedern bewillig, so Kreibich. Aufträge für das Baugrundgutachten, Vermessungsleistungen, Bauantragsleistungen, Biotopkartierung und Gutachten wurden unterschrieben.

„Die Lackierung der IL18 könnte demnach im nächsten Jahr durchgeführt werden“, sagt Andreas Kreibich. Auf einem Teil der ehemaligen Landebahn, das der Gemeinde gehört, würde nicht nur das Flugzeugmuseum Platz finden, sondern auch der Mehrzweckhubschrauber Kamow Ka-26 sowie der Nachbau einer Grade-Libelle und die Original-Filmrequiste „Demoiselle“ aus dem Film „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten.“

Geplant sei auch, die IL-18 als Standesamt zu nutzen, verrät Burckhard Ballin. „Wir sind noch im Gespräch mit dem Amt Brück.“

Von Johanna Uminski