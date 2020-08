Diebe erbeuten Laderampen an der Autobahn 9       

Rädigke

Doppelt zugeschlagen haben Kriminelle an zwei Rast- und Parkplätzen an der Autobahn 9. Dort entwendeten sie in der Nacht zu Mittwoch insgesamt vier Laderampen von zwei Lastwagen.

In beiden fällen bekamen die Fahrer der Lastwagen nicht mit von der Tat. Sie schliefen zu der Zeit in den Fahrerhäusern. Auf dem Parkplatz Rabenstein entwendeten die Täter zwei mit einem Vorhängeschloss gesicherte Laderampen von der Ladefläche eines Lastwagens. Das bemerkte der Kraftfahrer erst nach Ende seiner Ruhepause gegen 6 Uhr.

Gleiches meldete später auch der Fahrer eines weiteren Lastzuges. Er hatte die Ruhepause zur ähnlichen Zeit auf dem Rasthof Fläming-Ost verbracht. Der Mann bemerkte jedoch erst beim Entladen in Berlin, dass ihm die Laderampen entwendet wurden.

„In beiden Fällen waren am Tatort keine Spuren zu erkennen“, teilt Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West am Donnerstag mit. Die Polizei hat Strafanzeigen aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Der Schaden wird in beiden Fälle mit je 2000 Euro beziffert.

