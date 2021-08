Diebe greifen Wohnhaus in Borkheide an    

Borkheide

Einen Schaden von einigen Hundert Euro haben offenbar Kriminelle hinterlassen an einem Haus in Borkheide. Am Schirmpilzweg waren einem Nachbarn Beschädigungen aufgefallen am Wohnhaus nebenan. Vermutlich entstanden sie bei einem Einbruchsversuch. Dieser könnte sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, ereignet haben.

Der Anwohner informierte die Polizei. An seinem Nachbarhaus hatten unbekannte Täter scheinbar versucht, das Fenster einer Terrassentür aufzuhebeln. Dabei ging eine Scheibe teilweise zu Bruch. „Das Fenster selbst konnte durch die Täter aber nicht geöffnet werden, so dass diese nicht in das Haus gelangen konnten“, teilt Jan Grützmacher, ein Sprecher der Polizeidirektion West, am Dienstag gegenüber der MAZ mit.

Die Bewohner des Hauses waren im Tatzeitraum nicht zu Hause. Die Polizeibeamten nahmen vor Ort eine Anzeige auf und sicherten Spuren.

Von MAZ