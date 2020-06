Brück

Die direkte Nähe zu den Autobahnen 9 und 2 sowie den Bundesstraßen 2 und 246 begünstigt Einbrüche auf Firmengeländen in diversen Orten der Region. Davon geht die Polizeidirektion West aus nach Auswertung der aktuell gehäuften Fälle unter anderem im Brücker Amtsgebiet.

Dort gibt es Protest von Firmenchefs im Gewerbegebiet Brück/ Linthe. Sie fordern mehr Präsenz der Polizei, um eine Einbruchsserie zu stoppen.

Mehr Einbrüche als woanders

Wegen der Lage zu den Schnellstraßen und der Nähe zur Bundeshauptstadt Berlin „ist in dem Bereich die Häufigkeit von Diebstählen höher als in anderen Teilen des Landkreises Potsdam-Mittelmark“, teilt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Direktion, mit. Die Diebe – ob Einzeltäter oder Gruppen – nutzen die zügigen Fluchtmöglichkeiten. Vor allem schlagen die Kriminellen an Wochenende oder Feiertagen zu.

Kriminelle nutzen Nachtstunden, Wochenenden und Feiertage, um in Firmen einzubrechen. Quelle: dpa

Die Polizei nehme diese Häufung „sehr aufmerksam wahr und hat bereits Maßnahmen veranlasst, um Einbruchsdiebstählen in Gewerbebetrieben wirksam zu begegnen“, erklärt Bergholz. Einzelheiten wollen die Ermittler aber nicht öffentlich preisgeben, „um die Wirksamkeit der Schritte nicht zu gefährden“.

Polizisten sensibilisiert

Die Polizisten der Region seien zu dem Thema aktuell besonders sensibilisiert worden. Die Präsenz in den stark betroffenen Bereichen sei erhöht worden. „Wir sind dort nicht nur uniformiert unterwegs, sondern setzen auch gezielt zivile Beamte ein“, erklärt der Sprecher.

Zudem seien Revierpolizisten beauftragt, betroffene Firmen aufzusuchen, um mit den Chef ins Gespräch zu kommen. Ziel sei es, gemeinsam die Sicherheit der Objekte durch Hinweise der Polizei zu verbessern.

Geringe Nachfrage für Beratung

Dazu biete die Polizeiinspektion Brandenburg für BetriebeUnternehmen regelmäßig auch Präventionssprechstunden an. Auch im engen Kontakt mit der Industrie- und Handelskammer ( IHK) sowie der Handwerkskammer erfolge eine Beratung zur Vorbeugung von Straftaten. „Vor allem die Sicherung von Objekten, Baustellen und Firmenfahrzeugen kann dabei durch besonders geschulte Kolleginnen und Kollegen erfolgen“, teilt der Polizeihauptkommissar mit.

Karina Mollenhauer gibt Tipps für die Prävention von Einbrüchen. Die Polizistin vom Bereich Prävention der Polizeiinspektion Brandenburg ist auch mit einem Informationsmobil unterwegs. Quelle: Thomas Wachs

Allerdings wünschen sich die Beamten eine stärkere Nachfrage für diese Beratungsangebote, „als es in der Vergangenheit der Fall war“, so Bergholz. Praktische Tipps geben können die Präventionsexperten – nicht nur bei Ortsterminen – auch zur Diebstahlssicherung an Werkzeugen und Maschinen.

Einer Kennzeichnung beispielsweise durch Gravuren oder das Aufbringen künstlicher DNA-Spuren, könne zwar selten einen Diebstahl verhindern. „Aber für die Aufklärung und die Zuordnung von Diebesgut ist eine solche Sicherung hilfreich. Damit kann es auch gelingen, unterschiedliche Taten einem Täter oder einer Gruppe zuzuordnen“, erklärt der Polizeisprecher.

Stammtisch für Unternehmer

Im Brücker Amtsgebäude findet am 23. Juli, 10 Uhr, ein Runder Tisch zur Sicherheit für Unternehmer und Firmenchefs statt.

Interessierte können sich zudem per E-Mail an den Sachbereich Prävention der Polizeiinspektion Brandenburg wenden unter Praevention.PIBRB@polizei.brandenburg.de.

