Alt Bork

Während der Fahrer eines Sattelzuges schlief, wurden von seinem Auflieger zwei Laderampen gestohlen. Dazu brachen der oder die Täter das Schloss eines Staukastens auf. Der Laster stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz Zauche an der Autobahn 9 in Richtung Berlin.

Der Fahrer gab an, von dem Diebstahl nichts mitbekommen zu haben. Erst am Mittwochmorgen stellte er fest, dass das Schloss beschädigt war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Es wurde eine Anzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall aufgenommen.

Von MAZ