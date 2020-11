Diebe stehlen teure Elektronik aus Traktoren in Linther Werkstatt

Linthe

Dreiste Diebe haben in einer Spezialwerkstatt für Traktoren großen Schaden hinterlassen. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr.

Der oder die bislang unbekannten Täter überwanden die Zaunanlage des Grundstücks und brachen in die Werkstatt ein. Dort wurden mehrere Traktoren aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen sind hochwertige Elektronik und Anbauteile ausgebaut und entwendet worden.

„Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro“, teilt Peggy Wölk, die Leiterin des Führungs- und Revierdienstes von der Polizeidirektion West, am Freitag mit. Kriminaltechniker haben vor Ort Spuren gesichert. Die Ermittlungen zur Straftat laufen.

Erst in der Nacht zuvor ereignete sich ein ähnlicher Diebstahl in Kuhlowitz. Dort waren Kriminelle in einen Agrarbetrieb eingedrungen. Auch dort wurde Elektronik aus Traktoren gestohlen.

Von MAZ