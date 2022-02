Diebe steigen in Borkheider Wohnhaus ein

Borkheide

Mitten am Tage sind Einbrecher in Borkheide in ein Wohnhaus eingestiegen. Die bislang unbekannten Täter drangen über die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein.

Die Kriminellen durchsuchten Räume und „entwendeten verschiedene Wertgegenstände aus einem Schrank des Hauses“, teilt die Polizei am Freitag gegenüber der MAZ mit.

Der dreiste Einbruch war am Donnerstagnachmittag in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr erfolgt. Die Polizei hat Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen.

Von MAZ-online