Damelang-Freienthal

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen versucht, in eine Scheune in Damelang-Freienthal einzubrechen. Die Haustiere der betroffenen Familie hatten angeschlagen und so auf die Täter aufmerksam gemacht.

Die alarmierten Beamten entdeckten Einbruchsspuren an der Scheune, auch die Gartentür wurde beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von MAZonline