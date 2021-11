Borkwalde

Eine ganz böse Überraschung erlebte am Freitagmorgen der Besitzer eines VW T 6 im Selma-Lagerlöf-Ring in Borkwalde. Um 6 Uhr entdeckte er, dass sein weißer VW Van California Beach über Nacht vom Parkplatz am Straßenrand verschwunden war.

Die Polizei hat das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen PM-XQ 889 nun zur Fahndung ausgeschrieben und eine Strafanzeige aufgenommen.

Von MAZ