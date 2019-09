Wettbewerb auf drei Rädern

Trebitz

Gerade in den Kurven, die man zu steil nimmt, schwimmt der Dumper über den weichen Sandboden. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt, damit der Dumper, auch liebevoll Dreikantfeile genannt, am Ende nicht umkippt. Bereits zum 16. Mal fand das traditionelle Dumperrennen unweit der Zickenwiese im Brücker Ortsteil Trebitz statt und zog am Wochenende viele Besucher an.

Neben der Geschwindigkeit mussten die Dumperpiloten auf dem Wettbewerbsparcours vor allem ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Neben einer Wippe, über die die Dumperfahrer ihr Fahrzeug exakt und gefühlvoll führen mussten, standen auch körperliche Übungen auf dem Plan.

„Die Dumperfahrer müssen auf dem Parcours mit einer Sackkarre eine Acht fahren, Gummistiefel in einen Reifen werfen, einen Dumperdouble am Galgen während der Fahrt berühren und eine Glocke läuten“, erklärt Jens Hübner, Vereinsvorsitzender von Dumperfreunde Planebogen. Bereits seit 2005 nimmt Fred Kägeler jedes Jahr am Dumperrennen teil und kann insgesamt sieben Siege verbuchen.

„Es gibt ja auch Deutsche Meisterschaften beim Dumperrennen. Hier ist es familiär und es geht um den Spaß an der Freude“, sagt er. Dennoch zeigt er sich mit seinem gefahrenen Wettbewerb zufrieden. „Es hat sich gut angefühlt und ich bin ganz zufrieden. Ich habe keine Fehler gemacht und war zeitmäßig ganz gut unterwegs.“

Mit Vollgas und Spaß durch den Wassergraben. Quelle: Johanna Uminski

Sein Erfolgsrezept ist einfach. „Ich habe einen unheimlichen Siegeswillen“, sagt Kägeler augenzwinkernd und betont das Besondere des alljährlich stattfindenden Events in Trebitz. „Hier sind viele Dumperverrückte, jeder kennt jeden. Ein Mal im Jahr treffen wir uns alle hier.“

Dass das Fahren mit dem dreirädrigen Dumper nicht leicht ist, erklärt Burkhardt Scholz. „Hinten ist das Rad, das gelenkt werden kann. Dadurch ist der Dumper sehr wendig und kommt überall hin“, erklärt er. Auch seine 13-jährige Tochter Alexia Scholz fährt Dumperrennen. „Am Anfang war es schon schwer damit zu fahren, aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt“, berichtet die Schülerin, die bereits seit ihrem 9. Lebensjahr an dem Wettbewerb teilnimmt.

28 Teilnehmer auf 16 Dumpern Drei Frauen, vier Kinder und 21 Männer stellten sich beim diesjährigen Dumperrennen in Trebitz den des Wettbewerbparcours. Insgesamt 17 Dumper kamen zum Einsatz. Die Teilnehmer kamen aus der näheren Umgebung wie Trebitz, Gömnigk, Brück, Baitz, Locktow, Lüsse und Ziezow, aber auch aus Hennickendorf ( Landkreis Teltow-Fläming, nordöstlich von Luckenwalde) und aus der Nähe von Nauen. Alle Teilnehmer erhalten am Ende des Wettbewerbs eine Urkunde. Den Siegern auf den ersten bis zu den dritten Plätzen winken je einen Pokal sowie eine Dumpertaufe.

Nur in diesem Jahr ist sie Zuschauerin, da es keine Teilnehmer in ihrer Altersklasse gibt. Am Ende gibt sie noch einen wertvollen Tipp für den Wettbewerb. „Ich bremse fast nie, sondern fahre über die Kupplung“, betont Scholz, die im nächsten Jahr wieder am Dumperrennen teilnehmen möchte.

„Das Besondere an dem Dumperrennen ist der Zusammenhalt“, betont Kerstin Näthe, die gemeinsam mit vielen fleißigen Frauen eine große Auswahl an leckeren Kuchen gebacken hat. „Wir sind die Frauen vom Land aus Trebitz, Baitz, Gömnigk und Ziezow. Über viele Jahre schon backen wir Kuchen für das Dumperrennen“, berichtet die Trebitzerin.

Hat bereits sieben Mal beim Dumperrennen in Trebitz gewonnen: Fred Kägeler vom Baitzer Dumperteam. Quelle: Johanna Uminski

Neben dem Dumperrennen findet bereits Freitag ein Begrüßungsabend aller Teilnehmer statt. Am Samstagabend wird gemeinsam das Tanzbein geschwungen und am letzten Tag geben die Sieger ein Abendessen aus, berichtet Näthe weiter.

Begeistert von der Veranstaltung zeigt sich auch Karin Hanusch. „Ich finde den Mut der Männer bewundernswert, die sich auf die Kisten, die für mich Böhmische Dörfer sind, setzen und dann noch Hürden überwinden“, sagt die Brücker Ortschronistin und lobt das leckere Angebot an Bratwurst und Kuchen beim Fest. „Die Stimmung ist immer herrlich. Jedes Jahr gibt es neue Schwierigkeiten auf dem Parcours, sodass es nie langweilig wird.“

Von Johanna Uminski