Durstige Diebe räumen Lastwagen am Autohof Linthe aus      

Linthe

Die Kriminalpolizei fahndet nach durstigen Dieben. Sie haben in der zu Mittwoch hochprozentige Beute gemacht. Am Autohof neben der A9 in Linthe nutzten sie die Nachtruhe eines Lkw-Fahrers, um währenddessen in den Sattelauflieger seines Fahrzeuges einzudringen.

„Dort hatten sie es auf die alkoholische Fracht abgesehen und stahlen mindestens zehn Kartons, in denen sich Wodkaflaschen befanden“, erklärt Cornelia Hahn, Sprecherin der Polizeidirektion West.

Der Diebstahl habe sich in der Zeit zwischen Dienstag, 21.20 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, ereignet. Der Fahrer des Lastzuges bekam davon nichts mit. Am Morgen rief er dann die Polizei. Kriminalisten ermitteln nun in diesem Fall.

Von MAZ