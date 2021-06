E-Biker-Fahrer prallt in Linthe gegen einen Ampelmast

Linthe

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall in der Nacht zum Donnerstag in Linthe schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 48-Jährige gegen 0.30 Uhr auf der Chausseestraße in Richtung Westfalenstraße unterwegs, als er an der Kreuzung vor der Tankstelle einen Ampelmast streifte.

Nach dem Zusammenprall stürzte der E-.Bike-Fahrer. Der Mann wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ein Krankenhaus gebracht. Er war offenbar alkoholisiert. Einen Atemalkoholtest lehnte der Pedelec-Nutzer ab, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Von René Gaffron