Ab dem 1. Oktober sollen Fitness- und Sportbegeisterte in der ehemaligen Brücker Disco „Halle Gleis 2“ schwitzen und Gewichte stemmen. Auf einer Fläche von etwa 250 Quadratmetern, in der Heinrich-Heine-Straße 1 direkt am Bahnhof, soll der moderne Fitnessclub seinen Mitgliedern 365 Tage im Jahr in der Zeit von 6 bis 23 Uhr zur Verfügung stehen, sagt Thomas Reinhold, Betreiber mehrerer Sportclubs in Berlin.

Zur Galerie Die Umbauarbeiten in der ehemaligen Diskothek für den neuen Fitnessclub in Brück sind in vollem Gange. Im Oktober sollen die Räumlichkeiten für Kunden öffnen. Fabian und Thomas Reinhold freuen sich schon darauf.

Der Eintritt soll über einen Zugangscode mit dem Handy erfolgen. „Vieles in dem Club ist digitalisiert“, erklärt der 57-Jährige, dessen Mann Fabian aus Brück stammt und den neuen Club leiten wird. „Wir sind fast jedes Wochenende in Brück.“

Erklärvideos zu den einzelnen Fitnessgeräten oder zu bestimmten Trainingseinheiten stehen den Mitgliedern online jederzeit zur Verfügung. „Auch wenn kein Trainer vor Ort ist, erhalten unsere Mitglieder eine fachgerechte Anleitung. Sie können über ihr Handy ein Trainingsprogramm absolvieren und fachgerecht im Club trainieren“, schwärmt der Ur-Berliner.

Geöffnet ab 6 Uhr Die Vertragslaufzeit bei Fitplus liegt zwischen neun und 24 Monaten – der Kunde wählt selbst. Im Angebot enthalten sind Freihanteltraining, Gerätetraining, Cardiotraining, Beweglichkeitstraining, Getränkeflatrate (Tafelwasser) sowie Abnehmprogramme. Das Fitnessstudio hat täglich in der Zeit von 6 bis 23 Uhr geöffnet. Betreiber des neuen Brücker Fitnessclubs ist die VITAL Lichtenberg GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Reinhold. Weitere Informationen unter www.brueck.fitplus-club.de

Wer gerne persönlich angeleitet werden möchte, könne einen Personal Trainer dazu buchen, erklärt er weiter. „Gerade absoluten Neueinsteigern steht ein fachlich ausgebildeter Trainer zur Seite“, so Reinhold, der seit über 25 Jahren im Fitnessclub-Geschäft tätig ist. „Wir sind ganz modern und digital. Das spricht gerade die jungen Leute an, die auch zu Hause vor ihrem Handy trainieren.“

Thomas Reinhold möchte im Brücker Fitnessclub seinen Gästen vor allem ein schönes Ambiente bieten, das einladend und modern zugleich sein soll. Neben sanitären Anlagen, modernen Geräten und einem Wasserbrunnen soll es einen Freihantelbereich geben, erklärt Reinhold. „Also alles, was das Fitness- und Sportlerherz begehrt.“

Lange Öffnungszeiten

Ein weiteres Angebot soll eine Ernährungsberatung sein, erklärt Thomas Reinhold. „Es wird eine Online-Ernährungsberatung mit Rezepten und Anleitungen geben. Das ist eine weitere gute Möglichkeit, seine Figur wieder in Form zu bringen.“ Das Konzept seines Fitnessclubs sei direkt auf das kleinstädtische Umfeld in Brück ausgerichtet, so Reinhold. „Alles, was notwendig für das normale Fitnessangebot ist, wird es dort geben.“

Vor allem die langen Öffnungszeiten über das gesamte Jahr hindurch sollen die zukünftige Zielgruppe ansprechen. „Wir wollen für unsere Kunden preisgünstig sein. Das geht eben nur, indem wir Personal einsparen. Wer mehr Betreuung braucht, kann seinen Trainer dazu buchen.“ Der digitalisierte Trend zeige sich in der gesamten Fitnessbranche, erklärt der Berliner.

Freuen sich auf ihre Kunden ab dem 1. Oktober (von links): Thomas und Fabian Reinhold. Quelle: Johanna Uminski

Die Stärkung des Immunsystems sowie der Gesundheit allgemein sind Thomas Reinhold gerade in der Corona-Zeit besonders wichtig, wie er betont. „Gesund bleiben und die Arbeitskraft erhalten, das sind Aspekte, die auch in der Kleinstadt angekommen sind“, betont der 57-Jährige und ist sich sicher, dass der Bedarf an einem Fitnessclub auch in Brück und Umgebung vorhanden ist.

„Wir haben 80 Standorte in ganz Deutschland, das heißt, unsere Mitglieder können deutschlandweit und im Urlaub weitertrainieren“, erklärt Thomas Reinhold. „Wir sind vor allem in Süd- und Mitteldeutschland weit verbreitet. In Berlin und Brandenburg gibt es noch weiße Flecken“, sagt der Ur-Berliner zum Abschluss, der 1996 seinen ersten Fitnessclub in Berlin übernommen hat.

