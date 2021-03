Brück

Die Ostereier-Such-Aktion ist in Brück und Umgebung beendet. „Es ist total gut gelaufen“, resümiert Martina Lüdeke vom Eltern-Kind-Zentrum, die gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin von der Brücker Grundschule, Katja Garpow, die Aktion ins Leben gerufen hat. 100 farbige und ausgepustete Ostereier wurden vom 5. bis 21. März im Planestädtchen und seinen Ortsteilen versteckt.

Mit einem kleinen Kompressor und fleißigen Helfern wurden die Ostereier im Eltern-Kind-Zentrum ausgepustet und grundiert, verrät Martina Lüdeke „Eltern und Kinder hatten die Möglichkeit, bei ihren Spaziergängen die in Tütchen verpackten Ostereier zu suchen.“

Im „Café am Gleis 1“ am Bahnhof konnten die verzierten Hühnerprodukte bei Jutta Felgenträger abgegeben werden. Jeder Finder erhielt eine kleine Belohnung in Form einer Frühlingstasse und einem Schokoladenosterhasen. Außerdem gab es für das 20., 40., 60., 80. und 100. Ei obendrein einen Gutschein. „Die Kinder waren ganz niedlich. Etwa 90 Prozent der abgegebenen Eier haben die Kinder und Eltern schön dekoriert. Sie haben sich richtig Mühe gegeben. Von Bommel bis Feder war alles dabei, sogar einen Mundschutz für die Eier gab es auch“, verrät Jutta Felgenträger.

Die abgegebenen und dekorierten Ostereier wurden nicht wie geplant im Park hinter dem Amtsgebäude, sondern auf dem Weihnachtsbaum vor dem Brücker Amt angebracht. „Der Weihnachtsbaum sieht noch gut aus und die Ostereier kommen jetzt besser zur Geltung als hinter dem Gebäude im Park“, sagt Martina Lüdeke.

Die Resonanz auf die Präsentation der bunten und dekorierten Hühnereier vor dem Amtsgebäude sowie die Aktion an sich sind durchweg positiv, so die Koordinatorin im Brücker Eltern-Kind-Zentrum. „Eltern und Familien fanden die Aktion auch schön, weil sie coronakonform war. Wir haben wohl alles richtig gemacht und so, wie es aussieht, werden wir die Aktion im nächsten Jahr wieder machen.“

Eis-Gutschein für Gewinner

Wie viele Eier nun tatsächlich auf dem Weihnachtsbaum angekommen sind, wird aber noch nicht verraten. Denn spontan wurde nun auf Facebook zu einer neuen Challenge aufgerufen, bei der geschätzt werden soll, wie viele Ostereier an der grünen Tanne vor dem Brücker Amtsgebäude hängen. Dem Gewinner winkt ein Eis-Gutschein bei Borgmann oder Franke, verrät Martina Lüdeke. „Ein Gutschein ist noch übrig geblieben. Die Aktion läuft so lange, bis der oder die Erste richtig getippt hat und der Eisgutschein weg ist.“

Von Johanna Uminski