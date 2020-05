Linthe

Die Beamten des Polizeireviers Bad Belzig sind diese Woche im Dauereinsatz in der Gemeinde Linthe. Nachdem am Wochenende noch ein Einbruch verhindert werden konnte, musste am Dienstag in Alt Bork ein Diebstahl registriert werden.

Nun meldeten sich weitere Geschädigte. So sind Unbekannte in Linthe durch gewaltsames Aufhebeln einer Fensterscheibe in ein Bürogebäude eingedrungen. Dort stahlen sie mehrere Schachteln Zigaretten.

In Alt Bork verschafften sich die Täter auf rabiate Art und Weise Zutritt in eine gewerbliche Einrichtung und drangen ebenfalls in mehrere Büros ein. Aus diesen wurde eine unbekannte Summe Bargeld entwendet. Der Schaden dieser Einbrüche beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

In beiden Fällen konnten Spuren am Tatort gesichert werden. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen fort.

Von René Gaffron