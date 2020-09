Borkwalde

Unbekannte haben versucht, in ein Wohnhaus in Borkwalde einzubrechen. Die Tat muss sich zwischen 23. und 29. September ereignet haben. Am Dienstag ist der Vorfall angezeigt worden.

Demnach haben die Einbrecher das Fenster eines unbewohnten Hauses aufgehebelt und hätten wohl freie Bahn gehabt. Dann haben sie dort aber anscheinend nichts entwendet. Warum die Täter von ihrem Vorhaben abgelassen haben, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Am Fenster entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Es wurden Spuren gesichert.

Von René Gaffron