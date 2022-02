Einbrecher durchwühlen Wohnhaus in Damelang   

Damelang

Dreiste Diebe sind am Sonnabend in Damelang in ein Wohnhaus eingebrochen. An der Dorfstraße drangen sie in der Zeit zwischen 10 bis 20.30 Uhr gewaltsam in die Räume ein.

Die noch unbekannten Täter durchsuchten einige Zimmer und öffneten auch Schränke. „Zum Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigeaufnahme noch keine Erkenntnisse vor“, heißt es am Sonntag von der Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel.

Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker zum Einsatz. Nun ermittelt die Kriminalpolizei weiter zu dem dreisten Einbruch.

Von MAZ-Online