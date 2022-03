Einbrecher haben es in Borkheide auf Wohnhaus abgesehen 

Borkheide

Kriminelle haben in Borkheide versucht, am Wachholdersteig in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Das ist am Donnerstagabend festgestellt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatte sich der Einbruchsversuch ereignet im Zeitraum zwischen Dienstag, 15. März, 19 Uhr, und Donnerstag, 16.55 Uhr.

Die Einbrecher wollten offensichtlich über eine rückwärtige Terrassentür in das Haus eindringen. Es misslang ihnen jedoch, die Tür aufzubrechen, um in das Innere des Hauses zu gelangen.

Polizisten dokumentierten die Einbruchsspuren und nahmen eine Anzeige auf.

Von MAZ-Online