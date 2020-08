Borkheide

In der Nacht zum Donnerstag ist in ein Unternehmen in Borkheide eingebrochen worden. Das hat der Hausmeister am Morgen entdeckt und gemeldet.

Zwei Container,die sich auf dem Firmengelände befinden, wurden gewaltsam geöffnet, teilt die Polizeiinspektion Brandenburg mit. Die Täter entfernten zu dem Zweck die Vorhängeschlösser und gelangten so in die Lager. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus den Containern dann nichts weiter entwendet. Der Schaden beträgt etwa 20 Euro –soviel der Wert der Schlösser, die von den Unbekannten entwendet wurden.

Anzeige

Es wurde eine Anzeige aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von René Gaffron