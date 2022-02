Einbrecher in Brück haben es auf Lastwagen abgesehen 

Brück

Im Gewerbegebiet Brück hatten es Kriminelle offenbar auf Lastwagen abgesehen. Am Gregor-von-Brück-Ring stiegen sie über ein Maschendrahtzaun hinweg auf ein Betriebsgelände ein.

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag ereignete sich der Einbruch um das vorige Wochenende herum in der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7 Uhr.

Die unbekannte Täter hatten sich auf dem Betriebshof an einem Lkw zu schaffen gemacht. „Sie hebelten die Beifahrertür auf und kamen so in das Innere des Fahrzeuges“, teilt die Polizei am Dienstag gegenüber der MAZ mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wurde jedoch nichts entwendet. Der Lkw blieb weiter fahrtüchtig. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen, Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben.

Von MAZ-online